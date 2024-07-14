"Выстрел не для новичка": что известно о Томасе Мэтью Круксе, совершившем покушение на Дональда Трампа (фото)

Преступнику было 20 лет

Американские СМИ назвали имя предполагаемого стрелка, совершившего покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании. В ФБР официально подтвердили эту информацию.

Так, имя мужчины, который совершил покушение на Дональда Трампа во время митинга, — Томас Мэтью Крукс. "Телеграф" рассказывает, что о нем известно.

Согласно информации из открытых источников, Круксу 20 лет. Он родом из Бетел-Парка, штат Пенсильвания, США. Его городок находится всего в 60 км от места происшествия. Он был зарегистрирован как избиратель-республиканец.

В ФБР сказали, что стрелок залез на крышу производственного предприятия, расположенного чуть более 120 метров от сцены, где выступал Трамп, на территории Butler Farm Show. Об этом пишет BBC.

Известный американский военный, подполковник в отставке Специальных сил США Пэрри Блэкберн на своей странице в Facebook показал на карте, какое расстояние было между зданием, где сидел стрелок и местом, где стоят сам Дональд Трамп.

"Это выстрел не для новичка", — заявил военный.

В частности, пользователи отмечают загадку с фотографиями Крукса. Некоторые пишу в социальных сетях следующее:

"Широко распространенное фото "Томаса Мэтью Крукса" на самом деле является развлечением пользователя X".

При этом отметим, что в сети уже появились фотографии бездыханного тела стрелка после того, как его ликвидировали выстрелом в голову. Человек на фото похож на того, кто изображен на фотографиях выше.

Также пользователи стали сравнивать уши на тех двух фото. Они отмечают, что различия на фотографиях очевидны.

Кроме того, в сети уже появились детские и юношеские фотографии Крукса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 14 июля в ходе предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы во время его выступления перед своими сторонниками. Он, вероятно, получил легкие ранения. В ходе покушения на Трампа погиб неизвестный зритель. Также правоохранительные органы ликвидировали нападавшего, атаковавшего предвыборный митинг экс-президента выстрелом в голову.