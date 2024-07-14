"Насилие не должно победить": Зеленский эмоционально прокомментировал нападение на Трампа, что сказал лидер Украины

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В воскресенье, 14 июля, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на жизнь экс-президента США Дональда Трампа.

"Я поражен информацией о стрельбе у бывшего президента США Дональда Трампа на его митинге в Пенсильвании. Такое насилие не имеет оправдания и места в мире. Никогда не должно преобладать насилие", – написал глава Украины в сети Х (бывший Twitter).

Он также добавил, что "с облегчением узнал, что Дональд Трамп теперь в безопасности" и пожелал ему скорейшего выздоровления. А также выразил соболезнования семье.

"Выражаю соболезнования близким жертвы этого нападения, участника митинга. Я желаю сил всем, кто переживает ужас от этого события. Я желаю, чтобы Америка вышла из этого сильнее", – сказал Зеленский.

Напомним, в США во время предвыборного митинга кандидата в президенты Дональда Трампа раздались выстрелы в то время, как он произносил речь перед своими сторонниками. Кто именно стрелял, неизвестно, Трамп, похоже, получил легкие ранения. Пока неизвестно, кто и с какой целью стрелял в экспрезидента США. Отмечается, что звуки выстрелов на видео очень похожи на выстрелы из пневматического вооружения.

Президент США Джозеф Байден осудил попытку покушения на своего политического конкурента и экс-президента страны Дональда Трампа. По его словам, в Соединенных штатах не должно быть места такому насилию. Он заявил, что молится о своем оппоненте, а администрация ожидает дополнительной информации.

Ранее "Телеграф" писал, что правоохранители обнаружили полуавтоматическую винтовку на месте покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Подробности инцидента продолжают устанавливать.