Громкое дело журналиста WSJ Гершковича в России: сколько лет ему дали и за что

Корреспондент не признает свою вину, как и издание

В пятницу, 19 июля, российское гособвинение приговорило журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он фигурирует в деле о шпионаже.

Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что Гершкович не признал свою вину.

Его дело рассматривается в закрытом режиме в Свердловском областном суде в Екатеринбурге. Следствие длилось в течение двух дней.

По данным СМИ, 18 июля, предположительно, допросили депутата законодательного собрания Свердловской области, члена "Единой России" Вячеслава Вегнера. По его словам, Гершкович брал у него интервью, во время которого спрашивал об отношении людей к ППК "Вагнер", поддержке населения и работе промышленных предприятий. Пока неизвестно, кого еще допрашивали по делу журналиста.

Дело Евана Гершковича

Напомним, что в марте 2023 корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в России. Тогда его арестовали по решению Лефортовского суда Москвы по делу о "шпионаже". Гершкович стал первым зарубежным репортером, арестованным в РФ по такому обвинению с момента окончания холодной войны.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ), журналист "совершал сбор сведений, содержащих гостайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса". Речь идет об оборонном предприятии "Уралвагонзавод" в Свердловской области. В то же время сам Гершкович и WSJ эти обвинения опровергают, а администрация США назвала их "смехотворными". Рабочая группа ООН признала задержание Эвана Гершковича в России произвольным и нарушающим права человека, призвав освободить его.

Ранее "Телеграф" писал, что в России пропал вертолет на борту, которого были "непростые" люди.