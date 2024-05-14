Написал Слава Украине? В России задержали инженера ракетостроительного бюро из-за брелка

Его обвиняют в "дискредитацию" российской армии

В России возбуждено уголовное дело против ведущего инженера конструкторского бюро по разработке и производству крылатых ракет в Подмосковье Сергея Красюка. Ему инкриминируют "дискредитацию" армии РФ за брелок на ключе.

Об этом пишут росСМИ. В материалах говорится, что якобы инженера правоохранителям сдали его коллеги.

Отмечается, что против ведущего инженера АО Государственного машиностроительного конструкторского бюро "Радуга" им. А. Я. Березняка в подмосковной Дубне 46-летнего Сергея Красюка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ. Источники утверждают, что дело было открыто из-за некоторых надписей на брелоке с ключами от сейфа для хранения рабочего телефона.

Сергей Красюк

По данным следствия, правоохранителям о "дискриминационных" надписях сообщили коллеги инженера. Также якобы их Красюк нанес своими руками.

Подробности этого дела и текст надписей не разглашаются, но они несли открыто антироссийские настроения. Учитывая, что поддержка Украины и осуждение войны часто становятся причиной судебных дел с подобным составом преступления, можно сделать вывод, что Красюк мог нанести на брелок что-то в поддержку нашего государства или подрыв авторитета кремлевской армии.

Некоторые российские медиа смогли связаться с Красюком, предложив помощь, но он "почти шепотом сказал, что ему ничего не надо, положил трубку". После чего перестал поднимать телефон.

Отметим, что российское проектно-конструкторское бюро АО "ГосМКБ "Радуга" им. А. Я. Березняка специализируется на разработке и производстве крылатых ракет разного назначения. Оно находится в городе Дубна и входит в состав госкорпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Ранее "Телеграф" писал, что в России задержан один из топов Минобороны после отставки министра Сергей Шойгу.