Второй раз попала в плен: в России подтвердили, что удерживают журналистку Викторию Рощину

Ее задержали в 2023 году, когда она снимала репортаж

Россия впервые официально признала, что журналистка Виктория Рощина находится в плену. Письмо с подтверждением от военной полиции РФ получило ее отец в апреле 2024 года.

До этого семье не отвечали на запросы. Об этом сообщает глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

"По имеющимся сведениям, Рощина Виктория Владимировна, 6.10.1996 года рождения, задержана и находится на территории Российской Федерации", — говорится в письме военной полиции РФ, датированном от 17 апреля 2024 года.

Отец журналистки также обращался в Международный комитет Красного креста. В организации подтвердили, что Рощина находится в плену, однако к ней нет доступа.

"НСЖУ требует немедленного и безусловного освобождения из плена Виктории Рощиной и других незаконно захваченных журналистов. С призывом солидарности с пленными украинскими журналистами и требованием немедленного освобождения из неволи выступил и Конгресс European Federation of Journalists — EFJ", — написал Томиленко.

Напомним, журналистка Hromadske Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года. В последний раз она сообщала о себе, когда находилась на оккупированной территории. Журналистка вела там репортаж. Виктория Рощина второй раз оказалась в плену у россиян.

Впервые она была задержана на оккупированной территории 16 марта 2022 года. На нее указал российским военным митрополит Лука. Викторию Рощину удерживали силой 10 дней, а затем отпустили после того, как она снялась в пропагандистском видеоролике.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ устроила обыски у митрополита УПЦ МП Луки. Его подозревают в разжигании религиозной ненависти. Активисты движения "Честно" писали, что он распространяет российскую пропаганду.

Суд избрал меру пресечения митрополиту Луке 7 мая. Его оставили под ночным домашним арестом.

Митрополит Лука известен не только тем, что "сдал" оккупантам журналистку Рощину. За ним заметили еще несколько позорных поступков.