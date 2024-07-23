Украинцы уничтожили морской дрон хуситов в Красном море (эффектное видео)

Террористы не успели добраться до цели

Украинский экипаж контейнеровоза уничтожил морской дрон хуситов в Красном море. В руках у членов экипажа было только стрелковое оружие, но его хватило, чтобы ликвидировать вражеский объект.

В сети появилось видео эффектного попадания и взрыва дрона хуситов. Его опубликовало издание Navy Lookout.

На видео можно увидеть, как морской дрон преследует контейнеровоз. Члены экипажа открывают огонь из ружья. После нескольких выстрелов морской дрон взрывается. Он не успел доплыть до корабля и поразить его.

Источник не указывает, когда произошло событие и на какой контейнеровоз напали хуситы. Вероятно, это мог быть контейнеровоз PUMBA, плавающий под флагом Либерии. По данным Marine traffic, а на него дважды напали 20 июля примерно в 6:00 по местному времени. Сначала контейнеровоз преследовал БПЛА, а затем надводный корабль. БПЛА взорвался рядом и нанес незначительные повреждения.

Через несколько часов в воду вблизи этого контейнеровоза упала ракета. Все члены экипажа невредимы.

Внимание! На видео нецензурная лексика!

Для справки: хуситы ("Ансаар Аллах") — военизированная группировка, действующая на территории северного Йемена вблизи границы с Саудовской Аравией. Их поддерживает Иран. Хуситы нападают на танкеры и контейнеровозы в Красном море.

США и Великобритания, заручившись поддержкой еще нескольких стран, в начале января 2024 года атаковали хуситов с воздуха. Проиранские боевики заявили, что ответили ударами баллистическими ракетами по западным кораблям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США признали хуситов террористами. Военизированной группировке предоставили статус специально назначенного глобального террориста. Причем хуситам было дано время на то, что прекратить нападения на гражданские корабли.

Интересно, что раньше их уже вносили в список террористов. Это было решение Трампа. Однако в 2021 году хуситов исключили из этого списка.