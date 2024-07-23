Українці знищили морський дрон хуситів у Червоному морі (ефектне відео)

Терористи не встигли дістатись цілі

Український екіпаж контейнеровоза знищив морський дрон хуситів у Червоному морі. В руках у членів екіпажу була лише стрілецька зброя, але її вистачило, аби ліквідувати ворожий об’єкт.

У мережі з’явилось відео ефектного влучання та вибуху дрона хуситів. Його опублікувало видання Navy Lookout.

На відео можна побачити, як морський дрон переслідує контейнеровоз. Члени екіпажу відкривають вогонь з рушниці. Після декількох пострілів морський дрон вибухає. Він не встиг доплисти до корабля та уразити його.

Джерело не вказує, коли сталась подія та на який контейнеровоз напали хусити. Ймовірно, це міг бути контейнеровоз PUMBA, який плаває під прапором Ліберії. По даних Marine traffic, а нього двічі напали 20 липня приблизно о 6:00 по місцевому часу. Спочатку контейнеровоз переслідував БПЛА, а потім ― надводний корабель. БПЛА вибухнув поряд та завдав незначних пошкоджень.

Через декілька годин у воду поблизу цього контейнеровозу впала ракета. Усі члени екіпажу неушкоджені.

Увага! На відео нецензурна лексика!

Для довідки: хусити ("Ансаар Аллах") ― воєнізоване угрупування, яке діє на території північного Ємену поблизу кордону з Саудівською Аравією. Їх підтримує Іран. Хусити нападають на танкери та контейнеровози у Червоному морі.

США та Велика Британія, заручившись підтримкою ще декількох країн, на початку січня 2024 року атакували хуситів з повітря. Проіранські бойовики тоді заявили, що відповіли ударами балістичними ракетами по західних кораблях.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що США визнали хуситів терористами. Воєнізованому угрупуванню надали статус спеціально призначеного глобального терориста. Причому хуситам дали час на те, що припинити напади на цивільні кораблі.

Цікаво, що раніше їх вже вносили до списку терористів. Це було рішення Трампа. Проте у 2021 році хуситів виключили з цього переліку.