И для мирных, и для пленных: Украина может создать морской коридор для вывоза людей из оккупации

Это может стать еще одним "успехом турецкой дипломатии"

Турция работает над созданием гуманитарного коридора для возвращения пленных и гражданских из России и временно оккупированных территорий Украины. Анкара неоднократно показывал, что может вести эффективные переговоры с РФ.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Euronews. По его словам, Турция "на практике доказала, как много можно добиться волей президента и дипломатическими усилиями".

Посол подчеркнул, что Анкара играет не последнюю роль в создании мира между Россией и Украиной. Уже сейчас можно увидеть "успех турецкой дипломатии", в частности — трехстороннюю встречу министров иностранных дел Турция-Россия-Украина в Анталии, которую провели только через месяц после начала войны, роль украинской и российской переговорных делегаций в стамбульских переговорах, соглашение о зерне и обмене пленными в том же году.

"Мы также работаем над созданием гуманитарного коридора для возвращения гражданских лиц и пленных с оккупированных территорий через Турцию", – добавил Боднар.

По его словам, опыт переговоров Турции с Россией дает Анкаре возможность эффективно "общаться со многими странами, включая страны Глобального Юга".

Напомним, что недавно Украина провела очередной обмен пленными с Россией. Домой удалось вернуть 95 украинских защитников, и столько же россиян было выдано представителям РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, переговоры с РФ можно вести только через посредников, как при создании зернового коридора. Тогда третьей стороной выступали ООН и Турция.