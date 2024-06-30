Эта модель уже сработала: Зеленский рассказал, как могут начаться переговоры с Россией

Президент напомнил о зерновом коридоре

Украину устроит модель, в которой переговоры с Россией будут вестись через посредников. Она была впервые применена на примере зернового коридора.

Об этом в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в свое время эта модель сработала.

"Украина может найти модель, в которой согласно соответствующим документам, шагам и модальностям можно находить решение. Такая модель была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с блокирующей рукой России, а с Организацией Объединенных Наций, а также с Турцией", — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что тогда стороны взяли на себя ответственность договариваться с Украиной в трехстороннем соглашении, а затем подписывать с российской стороной соответствующее соглашение. По словам Зеленского, таким образом, эта модель сработала.

"Два зеркальных соглашения, между которыми есть ООН и Турция, подписаны с Украиной и отдельно подписаны с представителями России. Это сработало. Достаточно долго работал этот зерновой коридор", — отметил президент.

По его словам, такая модель может быть использована и в вопросе территориальной целостности Украины, в энергетике и свободном судоходстве. Президент подчеркнул, что страны разных континентов могут подготовить определенный документ, который в случае согласования Украины, может рассматриваться и с российской стороной.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что мирный план по всем аспектам "формулы мира" будет готов к концу 2024 года. В настоящее время Украина работает над тремя приоритетными составляющими этого плана: энергетика, продовольственная безопасность и обмен пленными.