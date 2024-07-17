Обменяли садиста? В ГУР ответили, что будет с бывшим пленным, подозреваемым в пытках украинцев: эксклюзив Telegraf

Рассказали, что происходит с возвращенными из плена украинцами

В Главном управлении разведки прокомментировали скандальную новость вокруг одного из возвращенных из российского плена бойцов. Напомним, обмен произошел в среду, 17 июля. Одного из пленных, а именно Максима Бобылева, обвинили в якобы сотрудничестве с россиянами.

Представитель прессслужбы ГУР МО Андрей Юсов в комментарии "Телеграфу" заявил, что все возвращенные граждане Украины выразили желание быть возвращенными и это, в частности, является ключевым критерием.

"95 украинцев, военнослужащих вернулись из российского плена. Речь идет о людях, которые официально находились в плену, были захвачены врагом в плен во время исполнения своих служебных обязанностей, которые находились под присягой. Они все граждане Украины и изъявили желание быть возвращенными. Каждого из них ждут родные и близкие люди. Собственно ключевым критерием является готовность и желание быть возвращенным человеком", — отметил Юсов.

Не вдаваясь в детали, представитель ГУР очертил в общих чертах, как готовятся обмены и что происходит с возвращенными украинцами после.

"У нас есть сведения, что человек, защитник находится в плену и жив. По нему ведется работа по возвращению. Далее обстоятельства разные, информация разная и постизоляционное сопровождение содержит кроме реабилитации, лечения и психологической поддержки, также и соответствующие проверки и общение с правоохранительными органами", — рассказал представитель ГУР.

По его словам, дальше уже работают правоохранительные органы, и если та или иная информация подтверждается, или может содержать признаки правонарушений, проводится соответствующая работа.

"Украина борется за возвращение каждого своего защитника и защитницы, а также гражданских, оказавшихся в российском плену. Кроме того, не стоит забывать, что не всегда информация такова, какой может выглядеть публично".

"Например, история так называемого народного мэра Горловки, который публично долгое время сотрудничал с оккупантами, но на самом деле выполнял другие нужные для Украины задачи", — сказал Юсов и сразу добавил, что никоим образом не сравнивает два случая, однако хочет отметить то, что подобные чувствительные темы нуждаются в очень осторожных подходах.

"Правоохранительные органы обязательно будут выполнять свои задачи и проводить необходимые проверки", — заключил Андрей Юсов.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как полицейская Марьяна Чечелюк, возвращенная домой во время обмена военнопленными в конце мая восстанавливается после двух лет пребывания в плену.