Эрдоган на публике дал пощечину ребенку: что стало причиной (видео)

Это уже не первый подобный случай

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на публике дал пощечину ребенку. Это произошло во время его визита в Ризе.

Турецкая газета левого толка Solcu Gazete обнародовала видео, на котором видно, как к Эрдогану подошли два мальчика. Турецкий президент протянул одному из них руку, но тот не стал ее целовать, а просто пожал. После этого Эрдоган дал мальчику пощечину.

Стоит отметить, что впоследствии мальчик поцеловал ему руку. После этого он еще и обнял президента.

Это уже не первый случай рукоприкладства, произошедший с Эрдоганом. Так, в 2021 году во время церемонии открытия автомобильного тоннеля в черноморской провинции Ризе мальчик, стоявший перед турецким лидером, перерезал ленту раньше времени. Увидев это, Эрдоган растерялся и недовольно постучал ребенку по голове.

Еще один инцидент с президентом Турции и ребенком произошел в 2018 году. Тогда его подвергли критике за жесткие слова, сказанные маленькой девочке на съезде руководящей партии.

"Если она погибнет мученической смертью, ее накроют флагом", — сказал Эрдоган. Такие слова в соцсетях расценили как "жестокое обращение с детьми" и прославление смерти.

Напомним, Эрдоган во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что его страна приложит все усилия для достижения мира в Украине и подчеркнул, что верит в возможность достичь соглашения, которое устроит обе стороны.