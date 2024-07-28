Ердоган на публіці дав ляпаса дитині: що стало причиною (відео)

Це вже не перший подібний випадок

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на публіці дав ляпаса дитині. Це сталося під час його візиту до міста Різе.

Турецька газета лівого спрямування Solcu Gazete оприлюднила відео, на якому видно, як до Ердогана підійшли два хлопчики. Турецький президент простягнув одному з них руку, проте той не став її цілувати, а просто потиснув. Після цього Ердоган дав хлопчику ляпаса по обличчю.

Варто зазначити, що згодом хлопчик все ж таки поцілував йому руку. Після цього він ще й обійняв президента.

Це вже не перший випадок рукоприкладства, що стався з Ердоганом. Так, у 2021 році під час церемонії відкриття автомобільного тунелю у чорноморській провінції Різе хлопчик, який стояв перед турецьким лідером, перерізав стрічку раніше, ніж мав. Побачивши це, Ердоган розгубився і невдоволено постукав дитину по голові.

Ще один інцидент з президентом Туреччини та дитиною стався у 2018 році. Тоді його розкритикували за жорсткі слова, сказані маленькій дівчинці на з'їзді керівної партії.

"Якщо вона загине мученицькою смертю, її накриють прапором", — сказав Ердоган. Такі слова в соцмережах розцінили як "жорстоке поводження з дітьми" та прославляння смерті.

Нагадаємо, Ердоган під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив, що його країна докладе всіх зусиль для досягнення миру в Україні та наголосив, що вірить у можливість досягти угоди, яка влаштує обидві сторони.