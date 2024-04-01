Рекордное поражение: партия Эрдогана впервые за много лет проигрывает выборы

НРП набирает в общей сложности 37,74% голосов, а Партия справедливости и развития — 35,49%

Партия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана понесла самый большой электоральный удар в ходе общенациональных местных выборов, которые состоялись 31 марта. Граждане страны вновь утвердили оппозицию в качестве политической силы и усилили роль мэра Стамбула Экрема Имамоглу в качестве главного соперника президента.

При подсчете большинства голосов Имамоглу лидировал с 10 процентными пунктами в гонке за мэра Стамбула, крупнейшего города Турции, в то время как его Народно-республиканская партия (НРП) сохранила за собой Анкару и получила еще 15 мест мэра в городах по всей стране. Об этом сообщает Reuters.

Это стало худшим поражением Эрдогана и его Партии справедливости и развития (ПСР) за более чем два десятилетия их пребывания у власти и может сигнализировать об изменении расколотого политического ландшафта страны. Сам он назвал это "поворотным моментом".

По словам аналитиков, дела у Эрдогана и ПСР оказались хуже, чем предсказывали опросы общественного мнения, из-за резкого роста инфляции, недовольства избирателей-исламистов и из-за привлекательности Имамоглу за пределами светской базы НРП.

"Те, кто не понимает послания нации, в конечном итоге проиграют", — сказал Имамоглу.

Согласно подсчету 92,92% урн для голосования, открытых в Стамбуле, Имамоглу получил поддержку 50,92% по сравнению с 40,05% у претендента от ПСР Мурата Курума, бывшего министра в национальном правительстве Эрдогана.

Кроме того, по данным после обработки 99,82% протоколов с избирательных участков, которые публикует Daily Sabah, НРП набирает в общей сложности 37,74% голосов, а Партия справедливости и развития — 35,49%.

В частности, кандидаты от оппозиции побеждают на выборах мэров крупнейших городов — Стамбула, Анкары и Измира.

Опросы предсказывали напряженную конкуренцию в Стамбуле и возможные потери ТЭЦ по всей стране.

Тем не менее, частичные официальные результаты, опубликованные государственным агентством Анадолу, показали, что ПСР и ее главный союзник отказались от постов мэров в 19 ключевых муниципалитетах, включая крупные города Бурса и Баликесир на промышленно развитом северо-западе, что, возможно, отражает нагрузку на наемных работников.

Результаты показали, что НРП лидировала по всей стране с почти 1% голосов, впервые за 35 лет.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что война России против Украины может завершиться в 2025 году. Анкара не видит оснований для решения проблемы в 2024 году.