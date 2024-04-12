Директор Института мировой политики специально для "Телеграфа" объяснил, как Эрдоган пытается извлечь политические дивиденды из ситуации в Украине

Поскольку российско-украинская война является самым большим конфликтом в современном мире, желание примирить воюющие стороны выглядит логичным для многих мировых а́кторов. И Турция, которая выступила с очередным "мирным планом", тут не исключение.

Впрочем, есть ряд нюансов. Во-первых – сообщение о т. н. новом мирном плане Турции появилось в издании "Новая Европа". Это орган реестровой российской оппозиции, который издается в ЕС. То есть эти мысли решили донести, прежде всего, европейским читателям.

Во-вторых, идеи Эрдогана (заморозка войны по существующей линии фронта; референдум под международным контролем на оккупированных и аннексированных территориях, Украины, находящихся сейчас под контролем РФ; внеблоковый статус Украины до 2040 года и проведение в том же году референдума по общеполитическому курсу; обмен пленными по формуле "всех на всех"; возможность вступления Украины в Евросоюз; запрет на вмешательство во внутренние дела любым способом, который может привести к дестабилизации правительства) не новы.

Президент Турции, как известно, был соавтором зернового соглашения летом 2022-го. А еще ранее, весной, чуть не случились Стамбульские договоренности между Киевом и Москвой.

Таким образом Эрдоган пытается конвертировать дуализм своего положения как одного из лидеров стран НАТО и одного лидеров мусульманского мира – в определенные политические дивиденды.

Тем более что его серьезно поджимает ситуация внутри Турции, где правящая партия теряет поддержку.

Думаю, что Эрдоган, как минимум, черновик этого плана согласовал с Кремлем. Это было бы неудивительно.

Вопрос в том, как мы будем действовать. Как Украина станет реализовывать свои мирные планы. Как будем показывать свои возможности, продвигать 10 пунктов плана Зеленского. Какие у нас гарантии, что будет успешным мирный саммит, запланированный в июне в Швейцарии.

Ясно одно – примирение Украины с Россией не может происходить на условиях страны-агрессора. Мир должен опираться исключительно на справедливые требования Украины, включая наказание агрессора.