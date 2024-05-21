"Это стыд": Эрдоган резко высказался в адрес Евровидения и победителя конкурса

Он назвал снижение рождаемости в Турции "экзистенциальной угрозой" и "катастрофой" для страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал конкурс Евровидения. Он обвинил мероприятие в якобы поощрении "нейтрализации пола" и угрозе традиционной семьи.

Об этом пишет The Guaradian. Он назвал участников конкурса "троянскими лошадьми социальной коррупции" и сказал, что его правительство было прав, не допуская Турцию к конкурсу с 2012 года.

Эрдоган, очевидно, имел в виду швейцарских певцов Nemo, победивших на Евровидении в этом году. 24-летние Nemo стали первыми небинарными победителями конкурса.

"На таких мероприятиях невозможно встретить нормального человека. Мы понимаем, какое правильное решение мы приняли, удержав Турцию от этой позорной конкуренции за последние 12 лет", — сказал Эрдоган, чье правительство в последние годы стало менее толерантным к правам ЛГБТК.

Эрдоган назвал снижение рождаемости в Турции "экзистенциальной угрозой" и "катастрофой" для страны.

Напомним, в субботу, 11 мая состоялся 68-й песенный конкурс Евровидения 2024 года. За победу боролись представители 25-ти стран. Первое место занял представитель Швейцарии Nemo с песней с песней The Code, который был безоговорочным лидером букмекеров.

Телеграф рассказывал, что Украина заняла третье место на этом конкурсе.