Сравнили с известным террористом: в Израиле отреагировали на угрозы вторжения от Эрдогана

Ему ответили резко

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил вторгнуться в Израиль, чтобы поддержать палестинцев. Глава МИД Израиля Исраэль Кац сравнил его с иракским диктатором Саддамом Хусейном.

Об этом сообщил Каца в соцсети Х.

"Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему стоит лишь вспомнить, что там произошло и чем это закончилось", — написал глава израильского МИД.

Что предшествовало

В воскресенье, 28 июля, Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль в поддержку палестинцев в войне в Секторе Газа.

"Так же, как мы вошли в Карабах (Нагорный Карабах. – ред.), так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними (Израилем. – ред.). Нет ничего, что мы не можем сделать. Мы должны быть сильными", — сказал турецкий лидер.

Он считает, что нет ничего, чтобы могло помешать Турции осуществить военную интервенцию. При этом Эрдоган добавил, что его страна должна быть достаточно сильна, чтобы пойти на такой шаг. Из заявления Эрдогана не совсем понятно, куда именно он захотел вводить войска — в Израиль или Сектор Газы.

Стоит отметить, что Эрдоган является ярым поклонником палестинцев и одним из самых заметных критиков Израиля в регионе.

Угрозы Эрдогана прозвучали на фоне обострения базирующейся в Ливане девятимесячной пограничной войны между Армией обороны Израиля и Хезболлой. Турция – страна НАТО.

Ранее "Телеграф" писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на публике дал пощечину ребенку. Это произошло во время его визита в Ризе.