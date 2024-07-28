Армия Турции может вмешаться в войну в Секторе Газа: Эрдоган пригрозил Израилю

В Турции пригрозили вмешательством в войну Израиля и ХАМАС

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил военным вмешательством в конфликт Израиля и Сектора Газы. Он отметил, что его страна уже вводила войска в Ливию и в Азербайджан.

Об этом Эрдоган сказал во время партийного собрания в городе Риза в воскресенье, 28 июля. Его слова приводит местное издание Haberler.

"Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не смог сделать эти вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы сделаем то же самое с ними", — сказал он.

По его словам, нет ничего, что могло бы помешать Турции совершить военную интервенцию. При этом Эрдоган добавил, что его страна должна быть достаточно сильной, чтобы пойти на такой шаг.

Из заявления Эрдогана не совсем понятно, куда именно он захотел вводить войска — в Израиль или в Сектор Газа.

Как сообщалось ранее, Израиль начал войну против ХАМАС 7 октября 2023 года, после жестокого нападения, в ходе которого было убито около 1200 израильтян, а еще 251 были похищены. Эрдоган является ярым сторонником палестинцев и одним из самых заметных критиков Израиля в регионе.

Угрозы Эрдогана прозвучали на фоне обострения девятимесячной приграничной войны между Армией обороны Израиля и "Хезболлой", которая базируется в Ливане. Турция является страной НАТО.

Как сообщалось ранее, 14 июля Израиль нанес удар по месту пребывания одного из главарей боевиков ХАМАС. Минздрав Газы сообщает, что из-за этого погибло более 90 мирных жителей.