Порівняли із відомим терористом: в Ізраїлі відреагували на погрози вторгнення від Ердогана

Йому відповіли різко

Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив вторгнутися в Ізраїль, щоб підтримати палестинців. Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац порівняв його з іракським диктатором Саддамом Хусейном.

Про це повідомив Каца у соцмережі Х.

"Ердоган йде шляхом Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Йому варто лише згадати, що там сталося і чим це закінчилося", — написав очільник ізраїльського МЗС.

Що передувало

У неділю, 28 липня, Ердоган пригрозив ввести війська до Ізраїлю на підтримку палестинців у війні в Секторі Газа.

"Так само, як ми увійшли в Карабах (Нагірний Карабах. — ред.), так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити те ж саме з ними (Ізраїлем. — ред.). Немає нічого, що ми не можемо зробити. Ми повинні бути сильними", — сказав турецький лідер.

Він вважає, що немає нічого, щоб могло завадити Туреччині здійснити військову інтервенцію. При цьому Ердоган додав, що його країна має бути достатньо сильною, щоби піти на такий крок. Із заяви Ердогана не зовсім зрозуміло, куди саме він захотів вводити війська — в Ізраїль чи в Сектор Гази.

Варто зазначити, що Ердоган є затятим прихильником палестинців і одним із найпомітніших критиків Ізраїлю в регіоні.

Загрози Ердогана пролунали на тлі загострення дев’ятимісячної прикордонної війни між Армією оборони Ізраїлю та Хезболлою, яка базується в Лівані. Туреччина є країною НАТО.

Раніше "Телеграф" писав, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на публіці дав ляпаса дитині. Це сталося під час його візиту до міста Різе.