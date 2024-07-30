"Рамштайна" больше не будет? Что придумали в НАТО и как это повлияет на Украину

Как США и Европа будут координировать помощь Украине?

На саммите НАТО в Вашингтоне страны-союзники договорились дать старт новой структуре — Помощь в области безопасности и обучения для Украины (NATO Security Assistance and Training to Ukraine, или кратко NSATU). На фоне турбулентности, которую мир уже ощущает из-за выборов президента США, этот шаг со стороны Альянса — определенный защитный механизм для стабильной поддержки Киева.

За что именно теперь будет отвечать НАТО, рассказывает "Телеграф".

Как известно, главным форматом, в ходе которого союзники решают вопросы военной поддержки Украины, — контактная группа "Рамштайн". Ее 22 апреля 2022 года основал министр обороны США Ллойд Остин — тогда он пригласил представителей 40 государств встретиться на авиабазе Соединенных Штатов в Германии, чтобы обсудить насущные нужды Киева. Встречи министров под руководством американской стороны проходят ежемесячно и приносят Украине конкретные обязательства по деньгам и оружию.

Одновременно с "Рамштайном" в немецком Висбадене существовал своеобразный "мозговой центр", координировавший всю помощь от партнеров — что, как и куда лучше отправить. Официально – Международный донорский координационный центр. За лидерство в нем отвечала Великобритания, а среди персонала находились представители нескольких десятков стран. Но в Североатлантическом альянсе решили, что взять контроль над большинством процессов стоит на себя.

"NSATU сосредоточится на трех элементах. Одним из них является координация обучения [украинских бойцов]. Еще один элемент – координация военного оборудования и логистики по его доставке. И третий элемент — будущее развитие украинских вооруженных сил, что является новой задачей", — заявил чиновник НАТО на брифинге в Вашингтоне, на котором присутствовал "Телеграф".

Новую структуру будут создавать следующие несколько месяцев в Висбадене, также по восточному флангу будут существовать три вспомогательных узла — в Польше, Румынии и Словакии.

NSATU будет действовать под руководством трехзвездочного генерала, который будет отчитываться главнокомандующему Объединенными силами НАТО в Европе, генералу армии Соединенных Штатов Кристоферу Каволи. Это компромисс между Вашингтоном и Брюсселем, ведь США не желали оставаться в стороне от всех процессов.

Но что означает запуск новой структуры для судьбы "Рамштайна": продолжатся ли министерские встречи?

— Контактная группа по вооружению Украины фактически является дипломатическим форумом. Это был способ собрать вместе государства, чтобы украинцы могли определить свои требования на уровне министров и высших должностных лиц. И в группе могут быть дискуссии о том, какие страны собираются оказывать какую помощь, и как они собираются выполнять требования Украины.

Это была как дипломатическая "расчетная палата". Контактная группа все еще дипломатическая площадка для проведения этих дискуссий… Она останется под руководством США. Я не уверен, когда будет следующая встреча, но они проходят по крайней мере ежемесячно, — на вышеупомянутом брифинге заявил чиновник НАТО.

По заверениям чиновников, пока за американцами остается дипломатия, Альянс берет на себя организацию обучения бойцов ВСУ и процессы передачи согласованного странами вооружения. И даже если дипломатическая составляющая из-за выборов в Америке претерпет изменения, в НАТО уверяют о готовности работать дальше:

— Мы продолжим работу с любой администрацией [США]. В Альянс входят 32 страны. Регулярно меняются правительства, и работа НАТО продолжается, — напомнил во время общения с журналистами один из чиновников.

Вдобавок NSATU берет на себя будущее развитие ВСУ и тем самым — обеспечение совместимости украинской армии с силами НАТО. Однако, сколько займет выполнение этой задачи, в Альянсе сказать пока не могут. Более того, на вопрос "Телеграфа" один из чиновников отметил: ни одна страна-член НАТО не отвечает на 100% всем требованиям.

— У каждой страны есть разные уровни совместимости. То, чего мы стремимся с Украиной, — это получить определенный набор ее сил, совместимых с НАТО. Сколько времени это займет? Если бы это не было условия военного времени и если бы ресурсы были неограниченными, тогда, возможно, мы могли бы достичь этого за пять-восемь лет. Но во время войны это очень сложно, — сказал чиновник.

Но добавил, что полная совместимость — это "направление движения, где нет идеального результата".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, может ли НАТО ответить силой на провокации России.