Страны НАТО прекратят поддержку Украины? В СМИ озвучили тревожный сценарий на случай победы Трампа

Европейские страны могут заключить с Трампом соглашение

В случае избрания Дональда Трампа президентом США, некоторые европейские страны-члены НАТО могут отказаться от поддержки Украины. Это может произойти из-за давления на них со стороны США.

Об этом пишет Politico. Издание отмечает, что в случае возвращения Трампа в Белый дом, Соединенное Королевство и другие европейские члены НАТО могут столкнуться с тяжелым выбором: либо принять принудительное урегулирование войны в Украине в пользу России, либо поддержать Киев в отказе от такого соглашения и продолжении сопротивления российской агрессии.

При последнем сценарии, как пишет издание, Трамп может отозвать гарантии безопасности США по договору НАТО, чтобы заставить Европу отказаться от эскалации войны в Украину путем поставки Киеву вооружений. Такая угроза может заставить некоторые страны Европы отказаться от поддержки Украины, очутившись перед угрозой конфронтации с Россией без гарантий защиты от США.

Politico отмечает, что Европе, вероятно, придется заключить соглашение с Трампом, чтобы он разрешил ей продлить поддержку Украины. В рамках которого он может потребовать запретить Украине наносить удары по территории России западным вооружением.

При этом издание отмечает, что Трамп может и не согласиться с таким соглашением. Но, по мнению авторов Politico, плохое соглашение с Трампом может отложить еще худшее соглашение с Путиным.

Напомним, Трамп прокомментировал свой разговор по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 20 июля. По его словам, он сказал Зеленскому: "Мы должны закончить эту войну".