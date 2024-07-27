Путин давит на Европу: когда НАТО ответит силой на провокации России

В НАТО говорят, что имеют план относительно угроз со стороны России.

За всю историю существования НАТО лишь раз ввело в действие Статью 5 своего договора (когда нападение на одного союзника считается нападением на всех и требует решительных коллективных действий). Это произошло после 11 сентября 2001 года, когда ужасные террористические атаки "Аль-Каиды" в США унесли жизни почти трех тысяч человек.

Тогда в октябре по просьбе Штатов была введена первая в истории Альянса антитеррористическая операция "Игл Эссист": семь самолетов НАТО, оснащенных системой раннего обнаружения и управления, участвовали в патрулировании воздушного пространства над территорией США.

Позже Североатлантический союз ввел вторую антитеррористическую операцию "Активные усилия", и подразделения ВМС НАТО развернули в Средиземноморье. Они контролировали судоходство, чтобы выявлять и предотвращать террористическую деятельность.

Сейчас, когда Кремль развязал против западных государств настоящую гибридную агрессию со шпионскими сетями, поджогами, дезинформацией и даже провокациями с запуском ракет и дронов, раздаются резонные вопросы: не является ли это терроризмом, и не стоит ли дать Москве адекватный ответ уже сейчас?

Ключ к сдерживанию — Украина

"Россия остается наиболее значительной и прямой угрозой безопасности Альянса. Терроризм во всех его формах и проявлениях является наиболее прямой асимметричной угрозой безопасности наших граждан, а также международному миру и процветанию", — такова формулировка в декларации по результатам июльского саммита в Вашингтоне.

Тема связанных с РФ гибридных атак была на повестке дня во время встречи лидеров государств в США. Эту проблему как публично, так и закрытыми дверями поднимали министры стран, которые уже напрямую пострадали. В частности, речь о Литве. В мае торговый центр IKEA в Вильнюсе охватил пожар, в дальнейшем Национальный центр управления кризисами предупредил другие предприятия о возможных подобных провокациях со стороны российских спецслужб.

Кроме этого, в регионе Балтийского моря Россия время от времени прибегает к глушению сигнала GPS, влияющего на движение пассажирских авиарейсов. То есть Москва уже подвергает мирных жителей в Европе опасности.

"Мы должны найти ответ. Путину нужно донести, что мы не просто видим, мы не просто регистрируем случаи, а мы будем действовать.

И тут я хотел бы напомнить, что единственный раз, когда Статья 5 была применена, это был теракт. И мы должны четко определить: когда мы решим, что это нужно, мы это сделаем, и будет ответ", — отмечал в ходе дискуссии в Вашингтоне глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

На вопрос, стоит ли называть эти нападения терроризмом, он также дал исчерпывающий ответ: "Если это терроризм, то однозначно. Поджечь торговый центр, заплатить человеку за это, и эти деньги поступают из России, тогда да. Как иначе это можно назвать?" – сказал он.

Ландсбергис добавил, что со своими огромными возможностями россияне могут совершать хаос "где угодно".

"Мы должны создать очень четкое сдерживание для подобных событий. Чтобы в следующий раз, когда они начинают что-то планировать, знали, что на столе подготовлен и подписан ответ", — подчеркнул министр.

Мнение коллеги разделил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, добавив, что если Россия несет угрозу во многих измерениях, ответ должен быть в каждом из них.

Одно из предложений, как давать отпор РФ, выдвинул литовский чиновник, в который раз призвав предоставить Украине право бить вглубь страны-агрессора:

"Украинцы просят разрешить наносить удар вглубь территории России. И слышат: "Нет, не сейчас". Поэтому я считаю, что это ошибка…

По крайней мере, если [россияне] нападут на нас любым способом, который они задумают, то давайте позволим украинцам атаковать их в ответ", — призвал Ландсбергис.

К сожалению, не всегда союзники прислушиваются к партнерам по восточному флангу, поэтому другой адвокации возможного применения Пятой статьи открыто не звучало.

Но в финальном коммюнике встречи в США отдельно говорится об обновлении политики НАТО по борьбе с терроризмом. В нем члены Североатлантического союза признают, что большинство инструментов остаются в распоряжении национальных правительств. А коллективная оборона (введение в действие той самой Статьи 5) остается по решению Североатлантического совета — основного органа принятия политических решений в Альянсе. Так было всегда, однако в НАТО уверяют, что готовы ко всему:

"Сейчас у нас есть планы защиты как в отношении России, так и в отношении терроризма… у нас есть наиболее подробные планы в отношении терроризма", — подчеркнул специальный координатор Генерального секретаря НАТО по борьбе с терроризмом Том Гофус.

Европа в состоянии войны?

Высокопоставленный чиновник Альянса во время одного из брифингов в США, на который был приглашен "Телеграф", назвал серию чрезвычайных происшествий на Западе "кампанией скрытых диверсий, которая имеет стратегические последствия". И ключевая цель Москвы связана с Украиной.

"Почему они делают это сейчас? Они точно верят, что поскольку на Западе проходит ряд выборов, это отличная возможность и время для попыток подорвать общественную поддержку Украины.

Они, безусловно, видят, что держать оборону на поле боя становится сложнее – пока в Украину не прибудут оружие и боеприпасы, по доставке которых Запад взял на себя обязательства — это лучшее время для подобного», — пояснил чиновник.

"Путин сейчас пытается как можно сильнее давить на Европу на многих фронтах, то ли через дезинформацию, то ли через диверсии, то ли через хакерские атаки, любыми способами, чтобы подорвать уверенность и подорвать поддержку Украины", — добавил он.

Представитель НАТО подчеркнул, что "в Европе сегодня очень реальное понимание того, что она находится в состоянии войны, и что продолжается конфликт", и следует быть хорошо подготовлеными для "поддержания жизнеспособности Статьи 5". Это неразрывно связано с обязательством союзников тратить по крайней мере 2% ВВП на свою оборону. На практике до сих пор остаются страны, не дотягивающие до этого уровня. В частности, Италия, Испания, Бельгия, Канада и Хорватия.

Очевидно, что российские саботажи будут продолжаться, и пока на это не последует адекватный ответ в виде внимания к поддержке Украины и собственной обороне, наглость Москвы будет только набирать обороты.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что произошло с российскими "Шахедами" в Румынии.