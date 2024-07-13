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"Мы не можем ждать 75 лет": Кулеба раскритиковал НАТО за нежелание приглашать Украину

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Кулеба заявил, что Украина не будет ждать годами Новость обновлена 13 июля 2024, 02:03
Кулеба заявил, что Украина не будет ждать годами. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украина надеется на соблюдение обещаний Альянса, в частности, в сфере военной помощи

Украина приветствует решение саммита НАТО в Вашингтоне о поддержке вступления Украины в Альянс. Однако Украина подчеркивает, что она должна вступить в ряды НАТО в обозримом будущем, поскольку долго ждать Киев не станет.

Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN. Он отметил, что Украина не будет ждать еще 75 лет, когда НАТО наконец-то решит реализовать свои обещания по ее вступлению.

"Мы будем полностью рады, когда Украина станет членом НАТО. И обещание этого будет воплощено. Мы увидели очень обнадеживающие сигналы на всех уровнях за последние два дня о том, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы отпраздновать вступление Украины. Это должно произойти раньше, а не позднее. Потому что это единственный путь, чтобы обеспечить стратегическую безопасность и стабильность в Евроатлантическом регионе", – сказал он.

Кулеба также добавил, что на саммите НАТО Украина услышала обещания о дополнительной военной помощи и многих системах противовоздушной обороны. Другое услышанное обещание – это решение о "необратимом пути" Киева в НАТО. Украина надеется на соблюдение обещаний, в частности, в сфере военной помощи: сейчас нужно обеспечить ВСУ оружием, чтобы держать оборону.

Как сообщалось ранее, генсек организации Йенс Столтенберг назвал пять элементов "моста в НАТО" для Украины. При этом он добавил, что пока в Украине идет война, о вступлении в Альянс речь не идет.

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#Украина #НАТО #Война #Вступление в НАТО