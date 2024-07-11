Укр

НАТО до сих пор не разобралось, чего можно ожидать от Трампа. Но сделало пять важных шагов

Автор
Ольга Кирилова Ольга Кирилова
Дата публикации
Читати українською
Автор
539
Getty Images Новость обновлена 11 июля 2024, 19:03

Саммит в Вашингтоне посылает сигналы России, Китаю и… Трампу

Будущего кандидата в президенты США Дональда Трампа на Вашингтонском саммите НАТО не было. Но во всем чувствовалось невидимое присутствие республиканца, а отдельные заявления и решения, очевидно — на всякий случай, были адресованы ему.

Трамп еще в свой президентский срок критиковал европейские государства за то, что они недостаточно тратят на свою оборону, и все бремя Альянса, мол, приходится тянуть Штатам. Во время саммита в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно обращал внимание на коллективное достижение: более двух третей стран — членов НАТО наконец тратят 2% ВВП на оборону, а некоторые государства даже превышают порог.

Заявления Столтенберга воспринимались с посылом на манер: "Дональд, посмотри, нечего жаловаться, Европа шевелится и не отстает от США". Более того, в связи с ростом вызовов возникают дискуссии о поднятии порога минимальных военных расходов.

Шаг 1

"Основная критика бывшего президента Трампа, а также других, в адрес НАТО на самом деле не была направлена против Альянса. Это было против того, что союзники по НАТО не тратили достаточно средств на Альянс. И это действительно изменилось…"

Интересы США по безопасности состоят в том, чтобы иметь сильное НАТО, мощную двустороннюю поддержку, и потому, что европейские союзники усиливают усилия, инвестируют больше — я ожидаю, что Соединенные Штаты останутся сильным союзником вне зависимости от результата выборов", — сказал Столтенберг.

Примечательно, что на смену норвежцу-генсеку именно осенью, когда американцы будут выбирать нового президента, придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. Политик, которого на Западе прозвали "заклинателем Трампа" за умение находить общий язык с республиканцем.

Шаг 2

Другой важный момент – впервые НАТО в декларации, одобренной лидерами государств, обратило внимание на Китай. Угроза КНР и необходимость фокусировки внимания США в этом направлении (вместо войны России против Украины) — еще одна топ-тема соратников Трампа. Поэтому упоминание Поднебесной в документе и призыв к Пекину остановить любую поддержку Москвы — тоже своего рода сигнал республиканцу, что Альянс разделяет его обеспокоенность китайским вопросом и готов над этим работать.

Шаг 3

Кроме того, даже во время теледебатов с Джо Байденом в июне Трамп заявлял, что именно страны Европейского союза должны больше беспокоиться из-за войны в Украине. Потому что между Америкой и Европой океан, и проблемы другого континента далеки от американцев. Это в НАТО тоже услышали и решили отнять у США главную роль в координации помощи Киеву. Отныне контактная группа "Рамштайн", основанная министром обороны США Ллойдом Остином, будет существовать только в формате политических встреч министров.

В Германии уже в пятницу, 12 июля, начинают развертывать новую структуру — Службу помощи и обучения НАТО в области безопасности для Украины (NSATU), в которой будет работать 700 человек, а руководить службой будет американский генерал, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Назначение последнего на должность — тоже компромисс, США не желали оставаться настолько в стороне от всех процессов, поэтому их чиновник должен был занять высокий пост в системе.

Во время как открытых дискуссий, так и частных разговоров звучали разные предположения об изменении вектора внешней политики в случае победы Дональда Трампа. Впрочем, высокопоставленные собеседники "Телеграфа" отмечают: даже если республиканец вернется на пост президента, он не будет принимать решения самостоятельно, и главными ограничителями в случае чего будут выступать Конгресс — Палата представителей и Сенат, — где существует стабильная двухпартийная поддержка Украины.

Кроме того, в команде Трампа есть люди, которые серьезно относятся к угрозе от Кремля, поэтому наравне со сдерживанием Китая внимание к проблеме России никуда не должно деться.

"Я считаю, что трансатлантические отношения действительно важны, и я считаю, что Россия очень серьезная угроза, — сказал, например, Элбридж Колби, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, которому прочат ведущую должность в сфере национальной безопасности, если Трамп будет переизбран в ноябре. — Я считаю, что это не такая угроза, как Китай или Советский Союз в 1953 году. Но если Путина не сдерживать, у него будет стимул продвигаться дальше", — сказал Колби.

Однако единодушный ответ на вопрос, чего ждать от Трампа: никто не знает, но посыпать голову пеплом рано.

"Соединенные Штаты уже сделали большие шаги, чтобы помочь Украине. Я действительно верю, что это будет продолжаться. Не думаю, что выборы это кардинально изменят. Я знаю, что по крайней мере один из кандидатов говорил, что закончит войну. У нас нет объяснений относительно того, как это произойдет, но кандидат, заявляющий это, как правило, делает то, что он говорит, что собирается сделать.

Мне самому хотелось бы увидеть. Но смотрите, я думаю, что люди не должны ломать себе голову по этому поводу. Что касается Конгресса, подавляющее большинство говорят, что мы должны делать то, что делаем", — заявил на полях публичного форума НАТО в Вашингтоне сенатор-республиканец Джим Риш.

Шаг 4.

Одним из возможных элементов плана Трампа по скорому окончанию войны некоторые называют одновременное давление на Москву и параллельное уменьшение объемов помощи Киеву от Вашингтона — впрочем, к концу 2024 года нам должен поступить 61 миллиард долларов помощи, согласованной Конгрессом весной, а в 2025-м на помощь должны прийти страны — союзники по НАТО.

Путем пропорциональных взносов члены Альянса намерены предоставить минимальное финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и "обеспечить устойчивый уровень безопасности, чтобы Украина имела преимущество", говорится в Вашингтонской декларации. В дополнение — обязательства по вливаниям оружия и денег, прописанные в десятилетних договорах безопасности Киева с более чем 20 государствами.

Шаг 5.

Не менее важен язык финальной декларации 75-го саммита. Это дипломатия, и на самом деле каждая формулировка имеет свое значение не только сейчас, но и на будущее. НАТО на уровне официального документа, согласованного всеми лидерами, заверило, что будет продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, когда позволят условия.

К членству Украина будет двигаться по символическому "мосту", который состоит не только из поддержки, но и из требований к Киеву. Остается надеяться, что этот "мост" будет крепким и выдержит сильные ветры неуклонно приближающихся изменений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что премьер Венгрии Виктор Орбан после саммита НАТО поедет к Трампу говорить об Украине. Ранее он посетил Киев, Москву и Пекин.

Теги:
#НАТО #Дональд Трамп #Военная помощь Украине