НАТО до сих пор не разобралось, чего можно ожидать от Трампа. Но сделало пять важных шагов

Саммит в Вашингтоне посылает сигналы России, Китаю и… Трампу

Будущего кандидата в президенты США Дональда Трампа на Вашингтонском саммите НАТО не было. Но во всем чувствовалось невидимое присутствие республиканца, а отдельные заявления и решения, очевидно — на всякий случай, были адресованы ему.

Трамп еще в свой президентский срок критиковал европейские государства за то, что они недостаточно тратят на свою оборону, и все бремя Альянса, мол, приходится тянуть Штатам. Во время саммита в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно обращал внимание на коллективное достижение: более двух третей стран — членов НАТО наконец тратят 2% ВВП на оборону, а некоторые государства даже превышают порог.

Заявления Столтенберга воспринимались с посылом на манер: "Дональд, посмотри, нечего жаловаться, Европа шевелится и не отстает от США". Более того, в связи с ростом вызовов возникают дискуссии о поднятии порога минимальных военных расходов.

Шаг 1

"Основная критика бывшего президента Трампа, а также других, в адрес НАТО на самом деле не была направлена против Альянса. Это было против того, что союзники по НАТО не тратили достаточно средств на Альянс. И это действительно изменилось…"

Интересы США по безопасности состоят в том, чтобы иметь сильное НАТО, мощную двустороннюю поддержку, и потому, что европейские союзники усиливают усилия, инвестируют больше — я ожидаю, что Соединенные Штаты останутся сильным союзником вне зависимости от результата выборов", — сказал Столтенберг.

Примечательно, что на смену норвежцу-генсеку именно осенью, когда американцы будут выбирать нового президента, придет бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. Политик, которого на Западе прозвали "заклинателем Трампа" за умение находить общий язык с республиканцем.

Шаг 2

Другой важный момент – впервые НАТО в декларации, одобренной лидерами государств, обратило внимание на Китай. Угроза КНР и необходимость фокусировки внимания США в этом направлении (вместо войны России против Украины) — еще одна топ-тема соратников Трампа. Поэтому упоминание Поднебесной в документе и призыв к Пекину остановить любую поддержку Москвы — тоже своего рода сигнал республиканцу, что Альянс разделяет его обеспокоенность китайским вопросом и готов над этим работать.

Шаг 3

Кроме того, даже во время теледебатов с Джо Байденом в июне Трамп заявлял, что именно страны Европейского союза должны больше беспокоиться из-за войны в Украине. Потому что между Америкой и Европой океан, и проблемы другого континента далеки от американцев. Это в НАТО тоже услышали и решили отнять у США главную роль в координации помощи Киеву. Отныне контактная группа "Рамштайн", основанная министром обороны США Ллойдом Остином, будет существовать только в формате политических встреч министров.

В Германии уже в пятницу, 12 июля, начинают развертывать новую структуру — Службу помощи и обучения НАТО в области безопасности для Украины (NSATU), в которой будет работать 700 человек, а руководить службой будет американский генерал, главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. Назначение последнего на должность — тоже компромисс, США не желали оставаться настолько в стороне от всех процессов, поэтому их чиновник должен был занять высокий пост в системе.

Во время как открытых дискуссий, так и частных разговоров звучали разные предположения об изменении вектора внешней политики в случае победы Дональда Трампа. Впрочем, высокопоставленные собеседники "Телеграфа" отмечают: даже если республиканец вернется на пост президента, он не будет принимать решения самостоятельно, и главными ограничителями в случае чего будут выступать Конгресс — Палата представителей и Сенат, — где существует стабильная двухпартийная поддержка Украины.

Кроме того, в команде Трампа есть люди, которые серьезно относятся к угрозе от Кремля, поэтому наравне со сдерживанием Китая внимание к проблеме России никуда не должно деться.

"Я считаю, что трансатлантические отношения действительно важны, и я считаю, что Россия очень серьезная угроза, — сказал , например, Элбридж Колби, бывший высокопоставленный чиновник Пентагона, которому прочат ведущую должность в сфере национальной безопасности, если Трамп будет переизбран в ноябре. — Я считаю, что это не такая угроза, как Китай или Советский Союз в 1953 году. Но если Путина не сдерживать, у него будет стимул продвигаться дальше", — сказал Колби.

Однако единодушный ответ на вопрос, чего ждать от Трампа: никто не знает, но посыпать голову пеплом рано.

"Соединенные Штаты уже сделали большие шаги, чтобы помочь Украине. Я действительно верю, что это будет продолжаться. Не думаю, что выборы это кардинально изменят. Я знаю, что по крайней мере один из кандидатов говорил, что закончит войну. У нас нет объяснений относительно того, как это произойдет, но кандидат, заявляющий это, как правило, делает то, что он говорит, что собирается сделать.

Мне самому хотелось бы увидеть. Но смотрите, я думаю, что люди не должны ломать себе голову по этому поводу. Что касается Конгресса, подавляющее большинство говорят, что мы должны делать то, что делаем", — заявил на полях публичного форума НАТО в Вашингтоне сенатор-республиканец Джим Риш.

Шаг 4.

Одним из возможных элементов плана Трампа по скорому окончанию войны некоторые называют одновременное давление на Москву и параллельное уменьшение объемов помощи Киеву от Вашингтона — впрочем, к концу 2024 года нам должен поступить 61 миллиард долларов помощи, согласованной Конгрессом весной , а в 2025-м на помощь должны прийти страны — союзники по НАТО.

Путем пропорциональных взносов члены Альянса намерены предоставить минимальное финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и "обеспечить устойчивый уровень безопасности, чтобы Украина имела преимущество", говорится в Вашингтонской декларации. В дополнение — обязательства по вливаниям оружия и денег, прописанные в десятилетних договорах безопасности Киева с более чем 20 государствами.

Шаг 5.

Не менее важен язык финальной декларации 75-го саммита. Это дипломатия, и на самом деле каждая формулировка имеет свое значение не только сейчас, но и на будущее. НАТО на уровне официального документа, согласованного всеми лидерами, заверило, что будет продолжать поддерживать Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, когда позволят условия.

К членству Украина будет двигаться по символическому "мосту", который состоит не только из поддержки, но и из требований к Киеву. Остается надеяться, что этот "мост" будет крепким и выдержит сильные ветры неуклонно приближающихся изменений.