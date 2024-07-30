Венесуэлу охватили масштабные протесты после выборов: Мадуро уже пообещал всем "строгое наказание"

Кроме внутренних протестов, проблемы и внешне – ряд стран не признали результаты выборов

В Венесуэле десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы, чтобы протестовать против очередной "победы" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро на выборах. Люди обвиняют пошедшего на третий срок Мадуро в попытке украсть выборы; результаты "волеизъявления" также не признало большое количество латиноамериканских стран.

Об этом сообщает Associated Press. По данным агентства, после того, как подконтрольный диктатору Национальный избирательный совет объявил о его "победе", на улицы Каракаса и других городов вышли разъяренные протестующие.

Сначала протесты были достаточно мирными, однако мадурианские силовики атаковали митингующих. Десятки силовиков в тяжелом снаряжении напали на ходу и начали драку, применив дубинки и слезоточивый газ. В ответ протестующие начали забрасывать полицию камнями и другими предметами. Мадуро уже заявил, что в стране якобы снова пытаются совершить "переворот".

"Снова пытаются совершить государственный переворот фашистского и контрреволюционного характера… Мы уже знаем этот фильм, и в этот раз не будет никакой слабости. Закон Венесуэлы будет уважаться", – заявил диктатор.

Оппозиция пока не комментировала ситуацию. Лидеры оппозиции планировали провести конференцию вечером 29 июля, но отложили ее из-за массовых протестов. Также отложена официальная публикация подробных подсчетов голосов на выборах.

Результаты выборов в Венесуэле не признали также большинство соседей страны – Аргентина, Чили, Перу, Коста-Рика, Панама, Доминикана и Уругвай. В ответ Мадуро отдал приказ отозвать из всех этих государств послов.

В США также заявили, что "серьезно обеспокоены" результатами выборов в Венесуэле. Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что результаты выборов не отражают свободы и реального голосования венесуэльского народа.

"Мы видели объявление Венесуэльской избирательной комиссии совсем недавно. У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа… Международное сообщество очень внимательно за этим следит и реагирует соответствующим образом", – заявил он.

Напомним, диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро "переизбрали" на третий срок по результатам состоявшихся в стране 28 июля выборов. Он будет стоять у руля страны третий шестилетний срок. На выборах Мадуро якобы набрал 51,2% голосов, в то время как его оппонент, экс-дипломат Эдмунд Гонсалес – 44%.