Пойдет на третий срок: друг Путина победил на выборах президента в Венесуэле

Правление Мадуро остается предметом серьезных споров как внутри Венесуэлы, так и на международной арене.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро переизбран на третий срок по результатам выборов, которые состоялись в стране 28 июля. Он будет стоять у руля страны третий шестилетний срок подряд.

Тем временем оппозиция уверена, что победить должен был ее кандидат Эдмундо Гонсалес. Об этом говорили и результаты опросов, пишет CNN.

Избирком Венесуэлы объявил, что на воскресных президентских выборах победил действующий президент Николас Мадуро.

Национальный избирательный совет, подконтрольный Мадуро и его Единой социалистической партии Венесуэлы, сообщил, что после обработки 80 процентов бюллетеней действующий президент набирает 51,2% голосов. Его оппонент от объединенной оппозиции Эдмундо Гонсалес — 44%.

При этом соцопросы перед выборами и экзитполы показывали большое преимущество Гонсалеса перед Мадуро, который занимает президентский пост уже 11 лет.

Оппозиция уверена, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, подтасованы.

В качестве независимых наблюдателей на выборах была немногочисленная миссия наблюдателей из американского Центра Картера, которая планирует опубликовать предварительные результаты только 30 июля. Также за голосованием наблюдала миссия ООН. Однако, по традиции она не будет представлять свои выводы, пишет Bloomberg.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к прозрачности подсчета голосов. "У нас есть серьезные опасения, что объявленный результат не отражает волю или голоса венесуэльского народа", — заявил американский политик.

Сам Мадуро уже выступил с короткой речью, заявив, что в Венесуэле избирательная система с "очень высоким уровнем доверия, безопасности и прозрачности".

Тем временем многие венесуэльцы заявили, что в случае победы Мадуро, они намерены покинуть страну. Избиратели не готовы мириться с репрессиями и экономическим коллапсом, в который политик загнал страну.

СПРАВКА

Николас Мадуро — это действующий президент Венесуэлы. Он занимает этот пост с 2013 года, сменив Уго Чавеса после его смерти.

Мадуро известен тем, что его правление сопровождается серьезным экономическим кризисом в Венесуэле, включая гиперинфляцию и нехватку продовольствия.

Его обвиняют в диктатуре и нарушениях прав человека. Прошлые выборы, состоявшиеся в 2018 году, вызвали много споров. Многие страны и международные организации не признали Мадуро легитимным. Кроме того, он славится напряженными отношениями с соседними странами и США. Но имеет поддержку со стороны таких стран, как Россия, Китай и Куба.

Правление Мадуро остается предметом серьезных споров как внутри Венесуэлы, так и на международной арене. Его сторонники видят в нем продолжателя социалистической революции Чавеса, в то время как критики обвиняют его в разрушении демократии и экономики страны.

Ранее "Телеграф" писал, что вице-президент США Камала Харрис, которая заручилась поддержкой среди демократов, официально объявила о намерении баллотироваться на пост президента.