Здоровье ухудшается, лекарства ищут по всему миру: чем может болеть Ким Чен Ын

У диктатора есть проблемы с избыточным весом

Диктатору Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ыну ищут лекарства за границей. Его чиновники, вероятно, пытаются получить препараты от диабета и сердечных заболеваний.

Об этом пишет АР, ссылаясь на шпиона республики. Основанием для распространения такой информации стал очередной набор веса Ким Чен Ына.

При росте около 170 сантиметров ранее северокорейский диктатор весил 140 килограммов. Однако он сильно похудел в 2021 году, тогда СМИ писали о новой диете. В то же время на недавних снимках видно, что Ким Чен Ын снова набрал.

Ким Чен Ын, когда похудел и при избыточном весе (слева направо)

Владимир Путин и Ким Чен Ын в 2024 году

Отмечается, что по оценкам разведслужбы, Ким Чен Ын снова весит около 140 килограммов и входит в группу высокого риска сердечных заболеваний.

Депутат Ли Сон Кин утверждает, что примерно с 2014 года, когда диктатору было 30 лет, у него появились признаки повышенного давления и диабета.

Однако, по словам источника, ожирение Кима, способствующее ухудшению здоровья, связано со злоупотреблением алкоголем, курением и стрессом. Северокорейские чиновники пытаются найти за границей лекарства для своего лидера.

Заметим, что КНДР одна из самых закрытых стран мира, поэтому практически невозможно узнать точную информацию о здоровье Кима.

Но в мире эта тема рьяно обсуждается, ведь Ким официально не назначил преемника. То есть нет человека, который мог бы взять на себя ответственность за ядерный арсенал страны, если диктатор станет недееспособным.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия и КНДР сформировали "ядерный альянс" против Запада. Зарубежные СМИ заявили об опасности.