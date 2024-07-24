КНДР запустила мусорный шар по офису президента Южной Кореи (фото)

Власти Сеула в связи с очередной атакой обратились к народу

Северная Корея (КНДР) продолжает устраивать провокации против Южной Кореи. На этот раз воздушный шар с кучей мусора упал на территорию офиса президента Юн Соль Йоля в Сеуле.

Об этом сообщило в среду, 24 июля, южнокорейское новостное агентство Yonhap. Там ссылаются на Службу безопасности Юн Сок Йоля.

Агентство уточнило, что президентский комплекс охраняется военными, над ним действует запретная для полетов зона. Поэтому охране южнокорейского лидера (PSS) пришлось мобилизовать группы экстренного реагирования после обнаружения летающего объекта.

"Группа реагирования на химическое, биологическое и радиологическое оружие благополучно собрала мусорные шары… Результаты расследования подтвердили отсутствие опасности или заражения объекта", – сообщили в PSS.

После инцидента власти Сеула предупредили местных жителей о возможной "мусорной атаке" и попросили не убирать "объекты" самостоятельно. "О находке следует проинформировать ближайшую воинскую часть или полицейский участок", – говорилось в обращении к населению.

Это не первый шар с мусором из КНДР, который атаковал Южную Корею. За последние месяцы режим Ким Чен Ына запустил на юг тысячи воздушных шаров с привязанными к ним мусорными пакетами и отходами. Пхеньян называет это местью за пули, запускаемые на север южнокорейскими активистами.

Ранее "Телеграф" писал, что КНДР в конце мая запустила неизвестный снаряд, вероятно, баллистическую ракету. Она полетела в направлении Желтого моря.