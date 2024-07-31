Прямо у своєму ліжку: в Ірані ліквідовано лідера ХАМАС, деталі та фото

Він був одним із найвищих лідерів ХАМАС з 2006 року

У столиці Ірану Тегерані ліквідований ватажок терористичної організації ХАМАС Ісмаїл Ханія. Його називали "головним ворогом Ізраїлю", до Ірану він прибув з Катару на інавгурацію президента країни Масуда Пезешкіана.

Про загибель Ханії повідомило Mehr News Agency. Він був застрелений у своїй резиденції, під час його ліквідації загинув один із його охоронців.

У ХАМАСі та Корпусі вартових ісламської революції (КСІР) підтвердили цю інформацію, звинувативши в нападі Ізраїль. У КСІР заявили, що Ханія та його охоронець загинули "мученицькою смертю".

"Лідер, брат, мученик, воїн Аллаха, шахід Ісмаїл Ханія загинув внаслідок віроломного нападу сіоністів біля своєї резиденції в Тегерані", — заявив представник політбюро ХАМАСу Ізат ар-Рішк.

У своїй офіційній заяві Тегеран підтвердив факт загибелі Ханії та пообіцяв провести розслідування. Про причетність Ізраїлю у ній не згадується. Незадовго до ліквідації Ханія зустрічався з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї та Масудом Пезешкіаном.

Військовий аналітик та офіцер армії Ізраїлю Ігаль Левін опублікував останні фото Ханії з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном у Тегерані. Він зазначив, який сигнал Ірану дає ліквідація ватажка ХАМАС у його столиці.

"Ханію було знищено прямо у своєму ліжку, попри охорону. Його ліквідація саме в Тегерані, а не в іншому місці, є прямим сигналом лідерам Ірану, що вони вразливі. Те, що вони перебувають у себе вдома, не є для них щитом і гарантією", — написав Левін.

Як повідомляє Bloomberg, після інформації про ліквідацію лідера ХАМАС нафта підскочила в ціні. Причина у посиленні напруженості у регіоні, що виробляє близько третини світової нафти. Еталонний сорт Brent виріс майже до 80 доларів за барель з 76 доларів.

"Нафтові трейдери оцінюють ризик ескалації конфлікту і те, чи це може призвести до більшої кількості атак на судна, що проходять через Червоне море, або вплинути на видобуток і експорт, особливо з Ірану. Ціни на сиру нафту, як правило, не реагували особливо різко на нові події у війні, яка продовжується з початку жовтня 2023 року", — йдеться у статті.

Хто такий Ісмаїл Ханія

Ісмаїл Абдель Салам Ахмед Ханія жив у Катарі та очолив політбюро ХАМАС у 2017 році. Його статки оцінюють у кілька мільярдів доларів. Народився він 1963 року в Газі. Здобув професію філолога в Ісламському університеті.

До лав терористів увійшов ще у студентські роки. У 1989 році Ханія був заарештований, три роки провів у в’язниці, після чого був висланий до Лівану.

У 1990 році бойовик повернувся до Гази та обійняв посаду декана Ісламського університету. При цьому він "робив кар’єру" і в ХАМАСІ. У березні 2006 року Ханія, на запрошення президента РФ Володимира Путіна, відвідав Москву.

Як повідомляв "Телеграф", днями президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив військовим втручанням у конфлікт Ізраїлю та Сектору Гази. Він зазначив, що його країна вже вводила війська до Лівії та Азербайджану.