Ізраїль знищив лідера ХАМАСу. Яка доля інших із "розстрільного списку"

Таємні операції проти терористів посилилися з моменту нападу у жовтні

В Ірані вбили одного з лідерів ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Чоловік потрапив до нового так званого "розстрільного списку" Ізраїлю, який був створений після атак 7 жовтня 2023 року. Тоді там пообіцяли атакувати всіх лідерів ХАМАС, як бачимо, обіцянка поступово виконується.

Полювання на топ-хамасівців відбувалося ледь не з дня створення організації. "Телеграф" розповідає, ким був Ханія та яка доля спіткала решту керівників цього утворення.

Важливий перемовник

Останнім часом Ісмаїл Ханія очолював переговори щодо припинення вогню та звільнення заручників. Спілкувався з посередниками в Катарі та Єгипті, щоб обговорити пропозиції щодо припинення війни.

Ханія народився у таборі для біженців поблизу міста Газа, куди його батьки переселилися з Ашкелону. Був представником покоління, народженого в таборах. До ХАМАСу приєднався у перший рік його заснування, до цього був студентом-активістом Ісламського студентського блоку.

З часу приєднання піднявся по кар’єрних сходах, ставши топ-терористом. Був протеже засновника ХАМАСу шейха Ахмада Ясіна, який також був біженцем з околиць Ашкелона.

Після вбивства Ясіна ЦАХАЛом, Ханія увійшов до таємного "колективного керівництва". У 2006 став прем'єр-міністром уряду Палестинської автономії (ПА), але це було недовго.

Відігравав керівну роль у зовнішній політиці та дипломатії, відповідав за пропаганду.

Жив у Катарі, дякував Богу за вбивство синів в Газі

У квітні 2024 року троє синів і четверо онуків Ханії загинули під час авіаудару по Газі, а десять членів його родини, включаючи його 80-річну сестру, були вбиті під час авіаудару ізраїльської авіації в таборі біженців в червні.

Сам Ханія, на відміну від дітей, жив не в ізольованій Газі, а в Катарі (з 2019 року), де вів розкішний стиль життя. Там він і дав інтерв’ю Aljazeera та… подякував Богу:

"Я дякую Богу за честь, яку Він виявив мені через смерть моїх трьох синів і кількох моїх онуків. Ворог вірить, що нападаючи на сім'ї вождів, він змусить нас пом'якшити вимоги нашого народу. Той, хто вважає, що вбивство моїх синів змусить ХАМАС змінити свою позицію, помиляється", — сказав Ханія. А також додав, що кров його дітей не цінніша за кров дітей палестинського народу. Мовляв, усі мученики Палестини — його діти.

Продовжуючи тему родини, його три сестри живуть в Ізраїлі і мають громадянство цієї країни. А деякі племінники служили в ЦАХАЛі.

Хто з лідерів "Хамас" ще став жертвами замахів

Колишній лідер ХАМАСу Халед Машаль

Став жертвою невдалого замаху у 1997 році. Ізраїльські агенти ввели йому отруту на вулиці біля його офісу в столиці Йорданії Аммані. Це так розлютило тодішнього короля Йорданії Хусейна, що він заговорив про те, щоб повісити потенційних убивць і скасувати мирний договір Йорданії з Ізраїлем, якщо не буде передано протиотруту.

Ізраїль передав ліки, а також погодився звільнити лідера ХАМАСу шейха Ахмеда Ясіна. Досі живий.

Співзасновник і духовний лідер ХАМАСу Ахмед Ясін

Ізраїль все одно вбив шейха Ахмеда Ясіна через сім років після передачі його ХАМАСу. Шейх загинув в Газі в результаті ракетного удару вертольота по його машині в 2004 році. На той час Ясін не пересувався самостійно, його возили у інвалідному кріслі.

Абдель Азіз аль-Рантісі

Неодноразово відкрито заявляв про необхідність проведення терактів проти Ізраїлю. Прийшов на посаду лідера ХАМАС після Ахмеда Ясіна і протримався лише близько трьох тижнів.

Помер у лікарні від ран, отриманих під час ракетного обстрілу із ізраїльських вертольотів.

Аднан аль-Гуль

Майстер-бомбардувальник ХАМАС був убитий під час ізраїльського авіаудару в місті Газа 21 жовтня 2004 року. Гул був номером 2 у військовому крилі ХАМАС і відомий як "батько ракети "Кассам" — саморобної ракети, якою часто запускали по ізраїльських містах.

Муфтій Нізар Райан

Був муфтієм військового крила ХАМАС, одним із лідерів організації №3 в ієрархії ХАМАС. Вважався одним із найжорсткіших політичних лідерів ХАМАС, закликав до повторних терактів смертників в Ізраїлі.

Був убитий у 2009 році у секторі Газа бомбою, скинутою з ізраїльського військового літака.

Заступник лідера ХАМАСу Салех аль-Арурі

Ізраїль ліквідував одного з представників ХАМАСу в передмісті Бейрута на 2 січня 2024 року. Чоловіка вбив удар ізраїльського безпілотника.

Арурі був заступником голови політбюро ХАМАС і одним з командирів-засновників його військового крила, бригади якого напали на Ізраїль 7 жовтня. Також він був командиром угруповання на Західному березі річки Йордан.

Зазначимо, що полювання на лідерів ХАМАСу посилилося після нападу на Ізраїль.

Абу Мурад, командир військово-повітряних сил ХАМАСу, 13 жовтня 2023 року;

Алі Каді, командир воєнно-морського підрозділу ХАМАС "Нухба" 13 жовтня 2023 року;

Усама Мазіні, головний перемовник ХАМАСу щодо заручників, 16 жовтня 2023 року;

Ахмад Бахар, 17 листопада 16 жовтня 2023 року;

Марван Ісса, заступник командувача військового крила ХАМАСу, 10 березня 2024 р.

Раніше "Телеграф" розповідав, що один з лідерів ХАМАС Мустафа Мухаммад Абу Ара помер у ізраїльській в’язниці.