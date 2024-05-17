Гибель главной заложницы ХАМАС: тело девушки наконец-то нашли израильские военные

Девушке было 22 года

Израильские военные во время операции в Секторе Газа обнаружили тело похищенной и убитой немецкой туристки Шани Лук после атаки боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года. Останки уже прошли процедуру опознания.

Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По его словам, армия Израиля обнаружила три тела в Рафахе, среди которых была и Шани Лук.

"С грустью сообщаю, что минувшей ночью силы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности освободили тела наших заложников Шани Лук, Амит Бускилы и Ицхака Гелернтера, взятых в заложники во время резни ХАМАС 7 октября и убитых ХАМАС", — заявил он.

Шани Лук

Хагари напомнил, что во время нападения террористов Лук, Бускила и Геленртнер находились на музыкальном фестивале. Он проходил у границы с палестинским анклавом, именно там была убита значительная часть жертв той атаки.

Израильский военный добавил, что все трое были убиты при попытке покинуть место проведения фестиваля. Также боевики ХАМАС забрали их тела в Газу.

Останки уже доставлены в Израиль и прошли процедуру опознания.

Напомним, что похищенная 22-летняя гражданка Германии Шани Лук погибла в плену. Ее изуродовали и похитили одним из первых во время нападения ХАМАС на Израиль. Позже стало известно, что девушка была обезглавлена. Но отец погибшей опроверг эти слова, заявив, что вооруженные террористы ХАМАС расстреляли автомобиль и убили его дочь мгновенно.

Ранее "Телеграф" писал, что армия Израиля обстреляла один из районов города Рафах на юге Сектора Газы.