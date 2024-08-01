Война на пороге? Лидер Ирана приказал ударить по Израилю из-за ликвидации главаря ХАМАСа

Иранская армия готовит планы на случай не только атаки, но и обороны

После ликвидации в Тегеране главаря проиранской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю. Хаменеи держит в своих руках реальную власть в Иране, имеет последнее слово при принятии любых решений на государственном уровне и является главнокомандующим иранскими вооруженными силами.

Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на три собственных источника среди иранских чиновников. По их словам, после уничтожения Хании Израилем – Тель-Авив не опровергал свою причастность к этому – Хаменеи заявил о подготовке мести.

"Хаменеи отдал приказ на экстренном заседании Высшего совета национальной безопасности Ирана в среду утром, вскоре после того, как Иран объявил об убийстве Хании", — сказали источники.

Помимо планирования нападения, Хаменеи поручил иранским военным готовить не только планы нападения, но и планы обороны на случай, если начнется большая война, и Израиль или США решат ударить по Ирану. В публичном заявлении после уничтожения Хании аятолла дал понять, что месть Израиля будет.

"Мы считаем месть за его кровь нашей обязанностью, поскольку это произошло на территории Исламской Республики. Израиль создал условия для получения строгого наказания", – заявил он.

Напомним, что утром 31 июля стало известно, что в Иране убит один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания. Мужчина попал в новый так называемый "расстрельный список" Израиля, который был создан после атак 7 октября 2023 года. Тогда там пообещали атаковать всех лидеров ХАМАСа.

Исмаил Абдель Салам Ахмед Хания жил в Катаре и возглавил политбюро ХАМАС в 2017 году. Его состояние оценивается в несколько миллиардов долларов. Родился он в 1963 году в Газе. Получил профессию филолога в Исламском университете. В ряды террористов вошел еще в студенческие годы. В 1989 году Хания был арестован, три года провел в тюрьме, после чего был выслан в Ливан.

В 1990 году террорист вернулся в Газу и занял должность декана Исламского университета. При этом он "делал карьеру" и в ХАМАСе. В марте 2006 года Хания, по приглашению президента РФ Владимира Путина, посетил Москву.