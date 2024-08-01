Війна на порозі? Лідер Ірану наказав вдарити по Ізраїлю через ліквідацію ватажка ХАМАСу

Іранська армія готує плани на випадок не тільки атаки, але й оборони

Після ліквідації у Тегерані ватажка проіранського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії, верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю. Хаменеї тримає у своїх руках реальну владу в Ірані, має останнє слово під час прийняття будь-яких рішень на державному рівні, та є головнокомандувачем іранськими збройними силами.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на три власні джерела серед іранських чиновників. За їхніми словами, після знищення Ханії Ізраїлем – Тель-Авів не спростовував свою причетність до цього – Хаменеї заявив про підготовку помсти.

"Хаменеї віддав наказ на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану в середу вранці, незабаром після того, як Іран оголосив про вбивство Ханії", – сказали джерела.

Окрім планування нападу, Хаменеї доручив іранським військовим готувати не тільки плани нападу, але й плани оборони на випадок, якщо почнеться велика війна і Ізраїль або США вирішать вдарити по Ірану. У публічній заяві щодо знищення Ханії аятолла дав зрозуміти, що помста Ізраїлю буде.

"Ми вважаємо помсту за його кров нашим обов’язком, оскільки це сталося на території Ісламської Республіки. Ізраїль створив умови для отримання суворого покарання", – заявив він.

Нагадаємо, що вранці 31 липня стало відомо, що в Ірані вбили одного з лідерів ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Чоловік потрапив до нового так званого "розстрільного списку" Ізраїлю, який був створений після атак 7 жовтня 2023 року. Тоді там пообіцяли атакувати всіх лідерів ХАМАС.

Ісмаїл Абдель Салам Ахмед Ханія жив у Катарі та очолив політбюро ХАМАС у 2017 році. Його статки оцінюють у кілька мільярдів доларів. Народився він 1963 року в Газі. Здобув професію філолога в Ісламському університеті. До лав терористів увійшов ще у студентські роки. У 1989 році Ханія був заарештований, три роки провів у в’язниці, після чого був висланий до Лівану.

У 1990 році терорист повернувся до Гази та обійняв посаду декана Ісламського університету. При цьому він "робив кар’єру" і в ХАМАСІ. У березні 2006 року Ханія, на запрошення президента РФ Володимира Путіна, відвідав Москву.