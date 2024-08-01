Под пожелание гибели врагам: в Тегеране прощаются с убитым предводителем ХАМАСа (фото, видео)

На церемонию собрались сотни человек

В четверг, 1 августа, утром в Иране началась церемония прощания с главой террористической организации ХАМАС Исмаилом Ханией, убитым в своей резиденции 31 июля.

Об этом сообщает IRNA. Отмечается, что на ней присутствуют члены семьи убитого предводителя и чиновники ХАМАСа.

Гроб с Ханием вынесли на улицы Тегерана после возвышения заупокойной молитвы. На видео, которые публикуют видно, что на траурное шествие собрались сотни людей.

Толпа с плакатами Хания и палестинскими флагами скандирует "Смерть Израилю" и призывает к его уничтожению. Верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи возглавил молитву за Ханием в Тегеране.

Высокопоставленный деятель ХАМАСа Халиль аль-Хайя, глава отдела внешних связей террористической группировки, поклялся, что "лозунг Исмаила Хании "Мы не признаем Израиль" останется бессмертным лозунгом" и "мы будем преследовать Израиль, до тех пор, пока он не будет уничтожен".

Представитель консервативного парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил: "Иран обязательно выполнит приказ верховного лидера (отомстить за Ханию — Ред.)".

"Наша обязанность — ответить в нужное время и в нужном месте", — сказал он в своей речи, во время которой толпа скандировала "Смерть Израилю, смерть Америке!"

После прощания тело предводителя ХАМАСа транспортируют в столицу Катара Доха, где Хания будет похоронен.

Напомним, что Исмаила Ханию называли "главным врагом Израиля", в Иран накануне смерти он прибыл из Катара на инаугурацию президента страны Масуда Пезешкиана. Он был застрелен в своей резиденции, во время его ликвидации погиб один из его телохранителей.

В то же время, подтверждая информацию о гибели Хания, Тегеран не упоминал о причастности Израиля к этому.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что лидер Ирана приказал ударить по Израилю из-за ликвидации предводителя ХАМАСа.