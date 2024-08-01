Під побажання загибелі ворогам: в Тегерані прощаються з вбитим ватажком ХАМАСу (фото, відео)

На церемонію зібрались сотні людей

У четвер, 1 серпня, зранку в Ірані розпочалася церемонія прощання з головою терористичної організації ХАМАС Ісмаїлом Ханією, якого вбили у своїй резиденції 31 липня.

Про це повідомляє IRNA. Зазначається, що на ній присутні члени сім'ї вбитого ватажка та високопосадовці ХАМАСу.

Труну з Ханієм винесли на вулиці Тегерану після піднесення заупокійної молитви. На відео, які публікують видно, що на траурну ходу зібрались сотні людей.

Натовп із плакатами Ханія та палестинськими прапорами скандує "Смерть Ізраїлю" та закликає до його знищення. Верховний лідер Ісламської Республіки аятола Алі Хаменеї очолив молитву за Ханієм у Тегерані.

Високопоставлений діяч ХАМАСу Халіль аль-Хайя, голова відділу зовнішніх зв'язків терористичного угруповання, присягнув, що "гасло Ісмаїла Ханії "Ми не визнаємо Ізраїль" залишиться безсмертним гаслом" і "ми будемо переслідувати Ізраїль, доки він не буде викорінений".

Речник консервативного парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив: "Іран обов'язково виконає наказ верховного лідера (помститися за Ханію — Ред.)".

"Наш обов'язок — відповісти в потрібний час і в потрібному місці", — сказав він у своїй промові, під час якої натовп скандував "Смерть Ізраїлю, смерть Америці!"

Після прощання тіло ватажка ХАМАСу транспортують до столиці Катару Доху, де Ханія буде поховано.

Нагадаємо, що Ісмаїла Ханію називали "головним ворогом Ізраїлю", до Ірану напередодні смерті він прибув з Катару на інавгурацію президента країни Масуда Пезешкіана. Він був застрелений у своїй резиденції, під час його ліквідації загинув один із його охоронців.

Водночас, підтверджуючи інформацію загибелі Ханія, Тегеран не згадував про причетність Ізраїлю до цього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що лідер Ірану наказав вдарити по Ізраїлю через ліквідацію ватажка ХАМАСу.