КНДР готова возобновить ядерные переговоры с США, но есть условие

Ким Чен Ын может пожертвовать отношениями с Россией

Северная Корея (КНДР) готова вернуться к ядерным переговорам с США. Это станет возможным при одном условии — если президентские выборы выиграет Дональд Трамп, недавно оскорбивший Камалу Гаррис.

Так говорит бывший северокорейский беглый дипломат Ри Иль Гю. Об этом пишет Reuters.

КНДР готова к ядерным переговорам с США

"Дипломаты Пхеньяна разрабатывают стратегию для этого сценария с целью снятия санкций с его программ вооружений, снятия с него статуса государства-спонсора терроризма и получения экономической помощи", — сказал Ри Иль Гю.

Санкции против Пхеньяна сорвали ядерные переговоры, которые проводили в 2019 году Ким Чен Ин и Дональд Трамп. Дипломат-беглец считает, что причиной срыва являются неудачные кадровые решения северокорейского диктатора. Он доверил дипломатию военным командирам.

В этот раз переговорами займется министерство иностранных дел, отмечает Ри. Благодаря этому "Трампу будет не так легко снова связать Северную Корею по рукам и ногам на четыре года, не давая ничего".

Несмотря на то, что КНДР налаживает сотрудничество с Россией, она готова отказаться от него для отмены санкций. Напомним, что партнерство между режимами углубилось после визита Путина в Пхеньян 18 июня. Его встречали в столице, украсив улицы "триколорами". Тогда же диктаторы подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве".

Главным условием для ядерных переговоров является победа Трампа на выборах. Его рейтинг существенно повысился после покушения на убийство. Однако ненадолго, потому что через неделю Джо Байден снял свою кандидатуру. Скорее всего, вместо него будет Камала Харрис, которая за день собрала рекордную сумму пожертвований.

Ранее "Телеграф" сообщал, станет ли президентство Трампа катастрофой для Украины. Эксперт считает, что не все заявления республиканца следует воспринимать всерьез.