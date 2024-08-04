"Хотел бы поздравить…": Трамп поразил любезностями с Путиным

Трамп выступил с новым заявлением

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп внезапно любезно высказался в сторону российского диктатора Владимира Путина и поздравил его с проведением масштабного обмена заключенными 1 августа, хотя до этого он сам же и критиковал это мероприятие. Американский политик назвал это "замечательной сделкой".

Такое заявление Трамп сделал в ходе своего выступления на митинге в Атланте. Трансляцию опубликовал канал FOX 5 Atlanta.

"Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну замечательную сделку… ", — сказал Трамп.

Политик уточняет, что это хорошая сделка для России, но не для Штатов.

"Они освободили некоторых из величайших убийц в мире", — добавил Трамп. "Некоторые - самые злобные убийцы, которых они получили. И мы вернули наших людей, но, боже, мы заключили ужасные, ужасные сделки. И приятно сказать, что мы их вернули, но разве это создает плохой прецедент?"

Что интересно, недавно в своей соцсети Truth Social Дональд Трамп критиковал крупнейший обмен заключенными. При этом он заявлял, что "США никогда и ни в чем не заключают выгодных сделок".

"Так когда они обнародуют детали обмена пленными с Россией? Как много людей мы отдаем им? А наличными мы платим? А они нам (снимаю этот вопрос, потому что однозначный ответ "нет")? А мы отпускаем убийц, киллеров и бандитов? Просто интересно, потому что мы никогда не заключаем выгодных сделок, ни в чем, но особенно в обмене заложниками. Наши переговорщики всегда позорят нас", — написал он.

Также Трамп заявил, что он "освободил многих заложников" и не дал за это противоположной стране ничего — "и никогда никаких денег".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 августа состоялся масштабный обмен заключенными между США, Россией и еще пятью странами. Посредником выступила Турция. В рамках обмена в целом были освобождены 26 человек. В их числе: американский журналист Эван Гершкович, бывший морской пехотинец США Пол Уилан, российские оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин, а также осужденный в Германии за убийство полковник ФСБ Вадим Красиков. К слову, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что это крупнейший обмен со времен холодной войны.

Однако Украину встревожил обмен заключенными между Западом и Россией. Киев уже давно подозревает, что Штаты могут вести со страной-агрессором тайные переговоры насчет "достижения мира" в войне в Украине.