Названы цели и страны: Россия обучила свой флот ядерной атаке на НАТО - FT

Утверждается, что данные планы составлялись в основном в период с 2008 по 2014 год

"Утекшие" военные документы России, которая любит запугивать Запад своей ядеркой, говорят, что страна-агрессор еще до полномасштабного вторжения в Украину якобы обучила свой флот атаковать НАТО ядерным оружием. Эта атака должна была включать в себя удары по десяткам объектов.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на некие "секретные документы", которые оказались в руках журналистов. Согласно им, план был создан на случай потенциального конфликта РФ с НАТО.

"Карты целей, расположенных так далеко, как западное побережье Франции и Барроу-ин-Фернесс в Великобритании, подробно описаны в презентации для офицеров, подготовленной еще до полномасштабного вторжения в Украину", — говорится в статье.

Утверждается, что данные "планы" составлялись в основном в период с 2008 по 2014 год и в них есть список якобы целей для ракет, которые могут нести как обычные боеголовки, так и тактические ядерные. Карты, попавшие в руки журналистов, иллюстрируют выборку из 32 целей НАТО в Европе для военно-морских флотов России. К примеру, цели Балтийского флота в основном находятся в Норвегии и Германи включая военно-морскую базу в Бергене), а также радиолокационные станции и объекты подразделений спецназа.

А российский Северный флот, по замыслу Кремля, должен будет бить по объектам оборонной промышленности — в первую очередь по британской верфи подводных лодок в Барроу-ин-Фернесс. Как пишут журналисты, в российских "секретных документах" также упоминается вариант "демонстрационного удара" — подрыва ядерной боеголовки "в отдаленном районе в период непосредственной угрозы агрессии" перед реальным конфликтом для устрашения стран Запада.

Аналитики, изучившие документы, заявили, что они соответствуют тому, как НАТО оценивает угрозы ударов ракет большой дальности, которые могут запущены с кораблей российского флота.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Японии оценили, способна ли РФ применить ядерку.