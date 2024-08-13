Названо цілі і країни: Росія навчила свій флот ядерній атаці на НАТО - FT

Стверджується, що ці плани складалися в основному в період з 2008 по 2014 рік

"Витеклі" військові документи Росії, яка любить залякувати Захід своєю ядеркою, кажуть, що країна-агресор ще до повномасштабного вторгнення в Україну нібито навчила свій флот атакувати НАТО ядерною зброєю. Ця атака мала включати удари по десятках об’єктів.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на "таємні документи", які опинилися в руках журналістів. Згідно з ними, план був створений на випадок потенційного конфлікту РФ із НАТО.

"Карти цілей, розташованих так далеко, як західне узбережжя Франції та Барроу-ін-Фернесс у Великій Британії, докладно описані у презентації для офіцерів, підготовленій ще до повномасштабного вторгнення в Україну", — йдеться у статті.

Стверджується, що дані "плани" складалися здебільшого в період з 2008 по 2014 рік, і в них є список нібито цілей для ракет, які можуть нести як звичайні боєголовки, так і тактичні ядерні. Карти, що потрапили до рук журналістів, ілюструють вибірку з 32 цілей НАТО в Європі для військово-морських флотів Росії. Наприклад, цілі Балтійського флоту в основному знаходяться в Норвегії та Німеччині (включно з військово-морською базою в Бергені), а також радіолокаційні станції та об’єкти підрозділів спецназу.

А російський Північний флот, за задумом Кремля, повинен буде бити по об'єктах оборонної промисловості — насамперед по британській верфі підводних човнів у Барроу-ін-Фернесс. Як пишуть журналісти, у російських "секретних документах" також згадується варіант "демонстраційного удару" — підриву ядерної боєголовки "у віддаленому районі в період безпосередньої загрози агресії" перед реальним конфліктом для залякування країн Заходу.

Аналітики, які вивчили документи, заявили, що вони відповідають тому, як НАТО оцінює погрози ударів ракет великої дальності, які можуть бути запущені з кораблів російського флоту.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Японії оцінили, чи здатна РФ застосувати ядерку.