Укр

Поддержал Путина на фоне Курской операции ВСУ? Ким Чен Ын направил ему "ободрительную" телеграмму

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын. Фото ЦТАК

Он заявил, что РФ победит в "священной войне"

В то время как Россия обстреливает Украину северокорейскими ракетами, глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Российя победит в "священной войне за мир и справедливость". Телеграмму с такими заявлениями он направил президенту РФ Владимиру Путину по случаю годовщины освобождения Кореи, но это выглядит как попытка поддержки одного диктатора другим в свете операции ВСУ в Курской области.

"Российский народ под энергичным руководством Путина решительно защитит суверенные права и интересы безопасности государства", — сказано в документе, опубликованном на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Лидер КНДР добавил, что братство между армиями и народами РФ и Северной Кореи является "мощной движущей силой, позволяющей развивать традиционные корейско-российские отношения". По его словам, речь идёт о дружбе и сотрудничестве как "всеобъемлющем стратегическом партнёрстве".

Как сообщал "Телеграф", кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил в интервью американскому миллиардеру Илону Маску, что глубоко понимает президента РФ Владимира Путина и главу КНДР Ким Чен Ына. По его словам, они с недоверием относятся к нынешнему руководству США, включая как Байдена, так и кандидата от демократов Камалу Харрис.

Теги:
#Ким Чен Ын #Война #Владимир Путин