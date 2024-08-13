Понимает Ким Чен Ына и хочет "снова поладить" с Путиным: что Трамп наговорил в интервью Маску

Кроме прочего он не забыл "полить грязью" Байдена и Харрис

Несмотря на технические проблемы в социальной сети X, вызванные масштабной DDOS-атакой, интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа американскому миллиардеру Илону Маску состоялось, хотя и на 40 минут позднее, чем было запланировано. Трамп говорил, в том числе и об Украине.

О технических проблемах в Х сообщил Маск. Когда беседа все же началась, в прямом эфире смотрели около миллиона людей. Трансляция велась в Х.

В ходе разговора с Маском Трамп заявил, что надеется вновь найти общий язык с президентом США Владимиром Путиным. Такие планы у него в случае победы на президентских выборах.

"Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо", — отметил он.

Кандидат в президенты США также назвал Путина хорошим переговорщиком. Он добавил, что Байден "совершил глупость", допустив возможность приёма Украины в НАТО.

Трамп также заявил, что ВСУ не хватает людей. В Украине погибло "гораздо больше людей, чем вы читаете", сказал он. По словам Трампа, украинские власти сейчас якобы отправляют на фронт очень молодых и очень пожилых мужчин.

По мнению Трампа, Россия не вторглась бы в Украину, если бы президентом США был бы не Джо Байден. Он высказал уверенность, что его дружеские отношения с Путиным могли бы предотвратить конфликт.

Не забыл кандидат в президенты и о своей конкурентке Камале Харрис. Трамп сказал, что она "еще менее компетентна", чем Байден. Также он снова "пнул" Байдена, сказав, что 30 лет назад у него якобы был низкий IQ, а сейчас у президента США "его нет вообще". По словам Трампа, нынешний глава Белого дома снялся с президентской гонки якобы в результате госпереворота.

Кандидат в президенты США также заявил, что глубоко понимает Путина и главу КНДР Ким Чен Ына. По его словам, они с недоверием относятся к нынешнему руководству США, включая как Байдена, так и кандидата от демократов Камалу Харрис.

Также он заявил о планах построить над США лучший в мире "Железный купол" (система ПРО). Так он хочет защитить страну от угроз. Самой большой угрозой человечеству он назвал "ядерное потепление", а не глобальное.

Кандидат в президенты сказал, что очень благодарен снайперу, который ликвидировал киллера, стрелявшего в него во время выступления в Пенсильвании. Трамп тогда был ранен в ухо.

Как сообщал "Телеграф", Трамп внезапно любезно высказался в сторону Путина и поздравил его с проведением масштабного обмена заключенными 1 августа, хотя до этого он сам же и критиковал это мероприятие. Американский политик назвал это "замечательной сделкой".