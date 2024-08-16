Рус

Підтримав Путіна на тлі Курської операції ЗСУ? Кім Чен Ин направив йому "підбадьорливу" телеграму

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
8486
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин. Фото ЦТАК

Він заявив, що РФ переможе у "священній війні"

У той час як Росія обстрілює Україну північнокорейськими ракетами, глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Росія нібито переможе у "священній війні за мир і справедливість". Телеграму з такими заявами він направив президенту РФ Володимиру Путіну з нагоди річниці визволення Кореї, але це виглядає як спроба підтримки одного диктатора іншим у світлі операції ЗСУ у Курській області.

"Російський народ під енергійним керівництвом Путіна рішуче захистить суверенні права та інтереси безпеки держави", — йдеться в документі, опублікованому на сайті Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

Лідер КНДР додав, що братерство між арміями та народами РФ і Північної Кореї є "потужною рушійною силою, що дозволяє розвивати традиційні корейсько-російські відносини". За його словами, йдеться про дружбу та співпрацю як "всеосяжне стратегічне партнерство".

Як повідомляв "Телеграф", кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю американському мільярдеру Ілону Маску, що глибоко розуміє президента РФ Володимира Путіна та голову КНДР Кім Чен Ына. За його словами, вони з недовірою ставляться до нинішнього керівництва США, включаючи як Байдена, так і кандидата від демократів Камалу Харріс.

Теги:
#Кім Чен Ин #Війна #Володимир Путін