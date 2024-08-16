Підтримав Путіна на тлі Курської операції ЗСУ? Кім Чен Ин направив йому "підбадьорливу" телеграму

Він заявив, що РФ переможе у "священній війні"

У той час як Росія обстрілює Україну північнокорейськими ракетами, глава Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Росія нібито переможе у "священній війні за мир і справедливість". Телеграму з такими заявами він направив президенту РФ Володимиру Путіну з нагоди річниці визволення Кореї, але це виглядає як спроба підтримки одного диктатора іншим у світлі операції ЗСУ у Курській області.

"Російський народ під енергійним керівництвом Путіна рішуче захистить суверенні права та інтереси безпеки держави", — йдеться в документі, опублікованому на сайті Центрального телеграфного агентства Кореї (ЦТАК).

Лідер КНДР додав, що братерство між арміями та народами РФ і Північної Кореї є "потужною рушійною силою, що дозволяє розвивати традиційні корейсько-російські відносини". За його словами, йдеться про дружбу та співпрацю як "всеосяжне стратегічне партнерство".

Як повідомляв "Телеграф", кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю американському мільярдеру Ілону Маску, що глибоко розуміє президента РФ Володимира Путіна та голову КНДР Кім Чен Ына. За його словами, вони з недовірою ставляться до нинішнього керівництва США, включаючи як Байдена, так і кандидата від демократів Камалу Харріс.