Ушла одна из последних икон французского кино: мировая пресса о смерти Алена Делона

Ален Делон был одним из символов французского кино

В воскресенье, 18 августа, стало известно о смерти легенды французского кино Алена Делона. Любимец зрителей и критиков ушел в засветы на 89-м году жизни, оставив после себя неоценимое творческое наследие.

Западные медиа вспоминают яркие экранные образы Алена Делона и его весомый вклад в киноиндустрию – самое главное собрал "Телеграф".

Делон изменил мир кино

Французская газета Le Figaro описывает Алена Делона как революционера в мире кинематографа: "Его ангельская, но в то же время дьявольская красота произвела революцию в кино в фильмах Клемана, Мельвиля и Висконти".

"Можно сказать, что он к этому подготовился. Ален Делон умирал на экране столько раз, что это могло казаться ему последним дублем. Бог как плохой сценарист сказал: "Стоп!", и Делон больше не поднялся. Он больше не будет держать штурвал шхуны "На ярком солнце". Он больше не утопит Мориса Роне в "Бассейне".

"Делон был нервным, волшебным, будто наэлектризованным и тревожным. Двигался будто тот ягуар", — продолжает Le Figaro.

Актер снимался в шедеврах один за другим, очаровывая гениальных режиссеров. "Он сравнивал их с дирижерами, а себя называл их первой скрипкой", — вспоминает французское медиа.

Напоминает и о непростой личной истории Делона, и что он теперь наконец-то свободен от войны, которую вели его дети Энтони, Ален-Фабьен и Анушка "разворачивая свой спор в драматической медийно-юридической мыльной опере, что не достойна звезды, какой был их отец". В последнее время дети актера, с которыми отношения никогда не были простыми, публично ссорились из-за наследия гения.

"Нужно будет привыкнуть жить в мире без него. Нет уверенности, что он будет таким уж пригодным для жизни. Мы все сироты эпохи Делона" — заключает издание.

Ядовитый соблазнитель

Французская газета Le Monde описывает известные приметы актера, "хищного, чувственного, непреодолимого" мужчины невыразимой красоты с темными волосами и голубыми глазами.

"Многие актеры посвятили себя кинематографу с такой же преданностью".

Издание напоминает поворотную роль в карьере Делона в первой экранизации романа "Талантливый мистер Рипли".

"Пресса заметила физическую привлекательность молодого актера, и именно поэтому Рене Клеман решает дать ему роль Рипли в фильме "На ярком солнце", адаптации романа Патрисии Гайсмит.

Снятый в 1959 году вместе с Морисом Роне и Мари Лафоре, "На ярком солнце" становится для Делона важным уроком. Клеман – режиссер, известный своей точностью в работе с актерами, ведет Делона по пути Тома Рипли, превращая его в ядовитого соблазнителя".

Настоящий триумф приходит к актеру с фильмом "Леопард", который мгновенно стал классикой кинематографа и удостоен Золотой пальмовой ветви в Каннах.

Зато в фильмах "Красный круг", "Самурай" и "Полицейский" Ален Делон сформирует образ одинокого героя, полицейского или преступника, "противостоящего миру холодной жестокостью и притягивающим равнодушием".

Издание обращает внимание, что работа актера всегда проходила через фильтр общественного мнения: "Зритель, рожденный в 1940 году, запомнит молодого человека с голубыми глазами, который частенько оказывался в залах суда; родившийся в 1970 году вспомнит того, кто объявлял как о своей дружбе с Жан-Мари Ле Пеном, да и о своем обязательстве содействовать миру в Новой Каледонии.

Ален Делон никогда не довольствовался своей профессией. Если его профессия не заключалась в том, чтобы постоянно быть в центре внимания. Судебные залы, аукционы, ипподромы были его сферой, везде он мог похвастаться своей звездной "голубой кровью".

Американское медиа Deadline пишет о том, что смерть Алена Делона знаменует уход "одной из последних живых икон французского кино 1960-х и 70-х годов".

Несовершенный Бог экрана

Телеканал France24 называет Алена Делона "французским несовершенным Богом экрана".

"Для некоторых он был самым сексуальным мужчиной 20-го века, который до совершенства сыграл безупречно одетых, ледяных убийц, популяризированных в фильмах Новой волны 1960-х годов".

Для других — мужчина, который часто говорил о себе в третьем лице и признался, что дал пощечину женщине, был эгоистическим шовинистом, а феминистки были возмущены наградой за жизненные достижения, которую ему вручили на Каннском кинофестивале 2019 года.

Миллионы его поклонников, от Франции до Японии, где Делона обожали как идола мужской красоты, были готовы закрыть глаза на его недостатки". Как и влюблявшиеся в художника актрисы, модели и певицы.

Ален Делон создал шаблон для одного из любимых тропов Голливуда – таинственного, умного киллера – своей потрясающей игрой молчаливого убийцы в фильме "Самурай" 1967. Режиссеры, от Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино до гонконговского Джона Ву, стильный наемный убийца.

Британская газета The Guardian рассказывает, как после службы в морском флоте Ален Делон попал в мир актерства и получил статус секс-символа.

"Его заметил голливудский продюсер Дэвид Сельцник в Каннах и подписал контракт, но Делон решил попробовать свою удачу во французском кино и дебютировал небольшой ролью в триллере Ива Аллегре "Отправляйте женщину, когда дьявол не справляется" 1957 года.

Яркая внешность Делона произвела мгновенное впечатление, и он быстро перешел к главным ролям. В 1958 году его утвердили на роль рядом с Роми Шнайдер в фильме "Кристина", где он сыграл солдата, а Роми Шнайдер — дочь музыканта, влюбляющихся друг в друга. Романтические отношения Делона и Шнайдер вне съемочной площадки подтвердили его растущую репутацию секс-символа".

Звезда эпохи

Британская служба ВВС упоминает об Алене Делоне как звезде золотой эры французского кинематографа, "известного своим образом жесткого парня в таких кинохитах, как "Самурай" и "Борсалино".

"Когда-то Делона называли самым красивым мужчиной кино, он снялся в хитах 1960-х годов, включая фильмы "Леопард" и "Рокко и его братья".

С 1990-х его появление в кино становилось редкостью, но он оставался неотъемлемой частью колонок светской хроники.

Всего за свою карьеру он снялся более чем в 90 фильмах", — напоминает издание.

Кассовые хиты актера

Ведущий американский журнал The Hollywood Reporter напоминает о попытках Алена Делона найти себя в Голливуде:

"Его напряженные и стоические роли, часто в роли соблазнительных мужчин, исполненных внутренних мучений, отличались внезапными вспышками насилия и эмоций, а также скрытой скукой, характерной для французских и итальянских фильмов послевоенной эпохи. Его часто называли "мужской версией Бриджит Бардо".

Хотя он был кумиром публики в Европе, Делону так и не удалось стать звездой в Голливуде. В 1964 году он переехал туда, подписал контракты с MGM и Columbia и снялся в шести фильмах. Однако не смог пробиться и оставил Голливуд в 1967 году, чтобы вскоре сыграть в криминальных фильмах "Сицилийский клан" и "Борсалино", ставших кассовыми хитами во Франции.

А вот самый кассовый хит произошел с Делоном 2008 года, когда он сыграл Юлия Цезаря в комедии "Астерикс на Олимпийских играх", собравший более 130 миллионов долларов в прокате.

Напомним, ранее "Телеграф" проанализировал, что Ален Делон говорил об Украине.