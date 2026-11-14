"Переговоры с Россией никуда не ведут": бывший соратник Трампа назвал главный изъян Уиткоффа и Кушнера

В первую очередь необходимо остановить российскую агрессию

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Переговоры по урегулированию войны в Украине уходят в сторону от главных тем, обсуждая второстепенные вопросы и избегая ключевой проблемы. Речь идет о территориях и ситуации на Донбассе.

Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности и экс-посол США в ООН Джон Болтон в интервью для "24 Канала". По его словам, складывается впечатление, что стороны ведут диалог о чем угодно, но только не о самом важном.

Опасность разговоров о "последовательности"

Комментируя аргументы о том, что успех переговоров якобы зависит от правильной последовательности шагов (например, сначала обсуждение агрессии, затем — инвестиции и безопасность, либо наоборот), Болтон предостерег от подобных дипломатических уловок.

"Мой опыт показывает, что когда дипломаты начинают говорить о последовательности… и говорят, что если мы все правильно выстроим, то получим хороший результат — я бы сказал, что когда вы слышите слово "последовательность", держите руку на кошельке, потому что надвигаются неприятности", — отметил экс-советник Белого дома.

По словам Болтона, нет смысла говорить о будущем Украины, РФ и Европы, пока не остановлена российская агрессия. До этого подобные переговоры идут на руку Кремля.

"Для меня нет смысла в каких-либо пространных дискуссиях о масштабных инвестициях в Украину или Россию после войны или о будущей общей архитектуре безопасности для Европы, пока не будут устранены первопричины войны, а именно российская агрессия. И любая попытка уйти от этого фундаментального момента просто играет на руку России", — сказал Болтон.

Фундаментальный изъян переговорщиков Трампа

Бывший государственный деятель США также подверг резкой критике переговорный стиль команды Дональда Трампа (cпецпредставители президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф), назвав его оторванным от реальности. Главная проблема — все та же последовательность в переговорном процессе.

Джаред Кушнер и Стив Уиткофф

"Так что мы можем либо увязнуть в этих фантазиях россиян, либо посмотреть правде в глаза: стороны настолько далеки друг от друга, что эти переговоры никуда не ведут. Это фундаментальный недостаток переговорщиков Трампа и стиля переговоров Трампа — говорить обо всех тех замечательных вещах, которые произойдут после достижения мирного соглашения, без полного понимания или осознания того, как вообще достичь этого мирного соглашения", — добавил Болтон.

Ранее "Телеграф" сообщал, что РФ выдвигает требования не только к Украине, но и к НАТО, Финляндии, странам Балтии и Молдове. Перечень условий Путина опубликовали западные СМИ.