От рыбацкой деревни до центра геополитики: что известно о Шэньчжэне, где встретятся Путин, Трамп и Си
- Автор
-
- Дата публикации
-
Менее 50 лет назад, этот город был рыбацким поселком
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонняя встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – АТЭС в китайском Шэньчжэне. Однако, что это за город, который в этот день станет геополитическим центром мира, мало кто знает.
"Телеграф" расскажет об истории и становлении этого города. Темпы развития сегодняшнего мегаполиса поразили весь мир.
Шэньчжэнь, расположен на юге Китая в провинции Гуандун. Город лежит на границе с Гонконгом и сегодня известен как центр электроники, инноваций и высоких технологий. Здесь работают штаб-квартиры таких компаний как Huawei, Tencent, DJI и BYD. Однако история Шэньчжэня гораздо древнее его технологической славы.
История города
На территории современного Шэньчжэня археологи находят следы поселений, которым несколько тысяч лет. Эти земли были заселены людьми еще в эпоху неолита. При империи Цинь, в III веке до нашей эры, территорию включили в состав китайского государства. Долгое время здесь жили рыбаки, крестьяне и солевары.
Название "Шэньчжэнь" на китайском означает примерно "глубокие овраги" или "глубокие оросительные рвы". Так называли местность с многочисленными водными каналами среди рисовых полей. Упоминания о селе с таким названием датируют началом XV века, во время правления династии Мин.
В XIX веке, после Опиумных войн, Великобритания получила контроль над Гонконгом. Река Шэньчжэнь стала частью границы между британской колонией и Китаем. Именно это расположение сыграло решающую роль в развитии города в следующем столетии.
В 1979 году уезд Баоань, к которому принадлежал и Шэньчжэнь, получил статус города. Уже в следующем году, в 1980-м, здесь была создана первая в Китае особая экономическая зона. Она стала экспериментальной площадкой реформ политики "открытости", которой положил начало Дэн Сяопин. Иностранным инвесторам предложили льготы, а компаниям больше экономической свободы.
Интересно, что на тот момент в этой местности проживало всего несколько десятков тысяч человек. Сегодня население города превышает 17 миллионов человек.
В 1980-х годах в городе возникло выражение "шэньчжэнская скорость". Так называли невероятные темпы строительства в городе. Самым известным примером стал небоскреб Шэньчжэнского международного торгового центра, построенный в 1984 году. По легенде, строители возводили по одному этажу примерно за три дня.
Шэньчжэнь часто называют "китайской Кремниевой долиной". Сейчас город является центром развития электроники, искусственного интеллекта, производства электромобилей, штаб-квартирой многих технологических гигантов и фондовой биржей. Здесь расположен один из самых больших контейнерных портов мира, международный аэропорт Баоань и огромная разветвленная сеть метрополитена.
Еще несколько интересных фактов о городе
- В 1990 году в Шэньчжэне возобновила работу фондовая биржа, одна из первых в материковом Китае.
- Именно здесь в 1990 году открылся первый в материковом Китае ресторан McDonald’s.
- Район Хуацианбей считается одним из крупнейших в мире рынков электроники. Здесь можно найти любые комплектующие и приборы.
- В районе Дафен расположена известная "село художников", где создают копии известных полотен для всего мира.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какие причины нападения на Украину называла Россия во время переговоров в Абу-Даби.