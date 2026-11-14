От рыбацкой деревни до центра геополитики: что известно о Шэньчжэне, где встретятся Путин, Трамп и Си

Менее 50 лет назад, этот город был рыбацким поселком

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Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что трехсторонняя встреча Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и генерального секретаря Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества – АТЭС в китайском Шэньчжэне. Однако, что это за город, который в этот день станет геополитическим центром мира, мало кто знает.

"Телеграф" расскажет об истории и становлении этого города. Темпы развития сегодняшнего мегаполиса поразили весь мир.

Шэньчжэнь, расположен на юге Китая в провинции Гуандун. Город лежит на границе с Гонконгом и сегодня известен как центр электроники, инноваций и высоких технологий. Здесь работают штаб-квартиры таких компаний как Huawei, Tencent, DJI и BYD. Однако история Шэньчжэня гораздо древнее его технологической славы.

История города

На территории современного Шэньчжэня археологи находят следы поселений, которым несколько тысяч лет. Эти земли были заселены людьми еще в эпоху неолита. При империи Цинь, в III веке до нашей эры, территорию включили в состав китайского государства. Долгое время здесь жили рыбаки, крестьяне и солевары.

Название "Шэньчжэнь" на китайском означает примерно "глубокие овраги" или "глубокие оросительные рвы". Так называли местность с многочисленными водными каналами среди рисовых полей. Упоминания о селе с таким названием датируют началом XV века, во время правления династии Мин.

В XIX веке, после Опиумных войн, Великобритания получила контроль над Гонконгом. Река Шэньчжэнь стала частью границы между британской колонией и Китаем. Именно это расположение сыграло решающую роль в развитии города в следующем столетии.

В 1979 году уезд Баоань, к которому принадлежал и Шэньчжэнь, получил статус города. Уже в следующем году, в 1980-м, здесь была создана первая в Китае особая экономическая зона. Она стала экспериментальной площадкой реформ политики "открытости", которой положил начало Дэн Сяопин. Иностранным инвесторам предложили льготы, а компаниям больше экономической свободы.

Сегодня этот город является центром технологий

Интересно, что на тот момент в этой местности проживало всего несколько десятков тысяч человек. Сегодня население города превышает 17 миллионов человек.

В 1980-х годах в городе возникло выражение "шэньчжэнская скорость". Так называли невероятные темпы строительства в городе. Самым известным примером стал небоскреб Шэньчжэнского международного торгового центра, построенный в 1984 году. По легенде, строители возводили по одному этажу примерно за три дня.

Шэньчжэнский международный торговый центр. Фото Википедия

Шэньчжэнь часто называют "китайской Кремниевой долиной". Сейчас город является центром развития электроники, искусственного интеллекта, производства электромобилей, штаб-квартирой многих технологических гигантов и фондовой биржей. Здесь расположен один из самых больших контейнерных портов мира, международный аэропорт Баоань и огромная разветвленная сеть метрополитена.

Сейчас в Шенчжэне проживает более 17 миллионов человек

Еще несколько интересных фактов о городе

В 1990 году в Шэньчжэне возобновила работу фондовая биржа, одна из первых в материковом Китае.

Именно здесь в 1990 году открылся первый в материковом Китае ресторан McDonald’s.

Район Хуацианбей считается одним из крупнейших в мире рынков электроники. Здесь можно найти любые комплектующие и приборы.

В районе Дафен расположена известная "село художников", где создают копии известных полотен для всего мира.

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