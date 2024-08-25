Родилась в Украине, но молчит о войне: что известно о маме Павла Дурова и как она сейчас выглядит (фото)

В сети мало информации о маме-украинке Павле Дурове

Россиянин Павел Дуров, основавший мессенджер Telegram и популярную когда-то соцсеть "ВКонтакте", который задержан во Франции неоднократно признавался, что понимает украинский язык. Все потому, что у его семьи есть украинские корни.

Да, мама Павла Дурова Альбина — украинка. "Она добра и полна энергии, но также одна из самых умных и мудрых людей, которых я знаю", — рассказывал Дуров о своей маме.

Да, мама Павла Дурова родилась в Киеве 3 апреля 1951 года и была преподавательницей в Санкт-Петербурге, как и его отец. Во время Октябрьской революции она была депортирована из Киева в Сибирь. Она училась в университете в России, а затем жила в Германии. Девичья фамилия Альбины Дуровой — Иваненко.

Павел Дуров признавался, что именно из-за украинских корней начал изучать язык еще когда был подростком. Интересно, что украинский был первым языком, который он добавил в русскую соцсеть "Вконтакте" в то время, как большинство сайтов в Украине были русскоязычными.

Как сейчас выглядит Альбина Дурова

В сети мало фото матери Павла Дурова. Есть только снимки, которые публиковал сам предприниматель несколько лет назад, когда он поздравлял ее с днем рождения. Поэтому неизвестно, как сейчас выглядит мама Павла Дурова сейчас. Известно только, что ей 73 года.

Позиция по войне в Украине

Альбина Дурова не появляется в медиа пространстве и не ведет публичную жизнь. Поэтому неизвестно, что она говорит о войне на родине. Публично мама Павла Дурова не высказывалась о полномасштабном вторжении

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о деле основателя Telegram на этот час. Известно, что Павел Дуров с 2021 года имеет французское гражданство, поэтому не подлежит обмену или экстрадиции.