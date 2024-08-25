Команда Telegram через добу відреагувала на арешт Павла Дурова: що заявили колеги засновника соцмереж

У компанії відповіли досить різко на звинувачення

У неділю, 25 серпня, команда російського месенджера Telegram вперше порушила мовчання та прокоментувала затримання Павла Дурова у Франції. Вони запевняють, що дотримуються законів Європейського союзу, включаючи Закон про цифрові послуги.

Про це повідомили в Telegram News. У офіційній заяві зазначається, що його модерація відповідає галузевим стандартам і постійно вдосконалюється. Команда додала, що чекає на швидке вирішення цієї ситуації.

"Генеральному директору Telegram Павлу Дурову немає чого приховувати, і він часто подорожує Європою. Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою", — йдеться у повідомленні.

Затримання Дурова — що відомо

Бізнесмена затримали після прибуття його приватного літака в Париж з Азербайджану. У момент затримання разом із Дуровим перебували охоронець і жінка, чиє ім'я журналісти не розголошують. "Телеграф" розповів, що відомо про дівчину, яку затримали у Франції разом із власником Telegram.

Національне управління по боротьбі з шахрайством при митному управлінні Франції (ONAF) затримало Дурова на підставі того, що він значився у списку розшукуваних осіб у Франції. Ордер на його арешт було видано судовою поліцією країни в рамках "попереднього розслідування", подробиці якого поки що не розголошуються.

Дуров нібито знав про ордер на його арешт і намагався уникати візитів до Європи. Чому він вирішив приїхати — невідомо. При цьому, французькі ЗМІ зазначають, що ордер на арешт Дурова діє тільки на території Франції.

У Франції Дурову можуть висунути звинувачення, пов'язані з тероризмом, наркотиками, шахрайством, відмиванням грошей, продажем краденого і сексуальними злочинами проти дітей.

Французькі правоохоронні органи вважають Дурова співучасником злочинів, скоєних через Telegram, через використання таких інструментів, як криптовалюта та одноразові номери, і відсутність контролю над платформою.

Очікується, що офіційно Дурову пред'являтимуть звинувачення в неділю, 25 серпня. Імовірність звільнення на час слідства вкрай мала, оскільки в нього є значні ресурси і можливості для втечі.

Поки незрозуміло, який термін може загрожувати засновнику Telegram. Однак кілька російських ЗМІ, включно з "Известиями", заявили, що Дурову може загрожувати до 20 років в'язниці. Повідомляється, що цю інформацію надав французький адвокат Ален Дюфло, але на оригінальному записі його слів про це не чути.