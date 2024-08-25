Моржевание, философские цитатки и голый торс: что постил задержанный владелец Telegram Дуров в своих соцсетях (фото)

"Телеграф" проанализировал соцсети

Павла Дурова, владельца популярного мессенджера Telegram, вечером 24 августа задержали сотрудники спецслужб Франции. В своих соцсетях он постил довольно странные публикации.

"Телеграф" разобрался, что писал и какие фото выкладывал в сеть Инстаграм Павел Дуров. Первое, на что стоит обратить внимание, на своей странице он не очень активен.

Последнее сообщение у него было 14 апреля. Он с обнаженным торсом выложил фото, как сидит в чане с водой. Свою публикацию он подписал на английском так: "Человек должен стоять прямо, а не быть стоящим перед другими" — Марк Аврелий.

Фото из инстаграммы Павла Дурова

Что интересно, под его сообщениями совсем нет длинных текстов, или историй из жизни. Дуров часто использовал под фото цитаты известных людей о мотивации, заработке и психологии. Вот пример:

Фото из инстаграммы Павла Дурова

Фото из инстаграммы Павла Дурова

Фото из инстаграммы Павла Дурова

Также на его странице в Инстаграм можно заметить, что Павел Дуров любит погружаться в холодную воду со льдом, цитируя это так: "Лучший способ начать день — несколько минут в воде, смешанной со льдом".

Видео с инстаграммы Павла Дурова

Следует обратить внимание и на то, что почти вся лента Дурова в фотографиях с обнаженным телом. А в месторасположении он указывал, или Дубай, или Саудовскую Аравию.

Фото из инстаграммы Павла Дурова

Добавим, что во время полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, Дуров не сделал ни одного сообщения об этом. Более того, даже когда российские войска активно атаковали и оккупировали украинские территории, он спрашивал у своих читателей, стоит ли делать больше снимков. Хотя недавно разработчик Telegram сделал неожиданное признание. Он сказал, что "понимает 95% украинского языка"

Фото из инстаграммы Павла Дурова

Задержание Дурова — что известно

Бизнесмена задержали по прибытии его частного самолета в Париж из Азербайджана. В момент задержания вместе с Дуровым находились охранник и женщина, чье имя журналисты не разглашают. "Телеграф" рассказал, что известно о девушке, задержанной во Франции вместе с владельцем Telegram.

Национальное управление по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении Франции (ONAF) задержало Дурова на основании того, что он числился в списке разыскиваемых во Франции. Ордер на его арест был издан судебной полицией страны в рамках "предварительного расследования", подробности которого пока не разглашаются.

Дуров якобы знал об ордере на его арест и пытался избегать визитов в Европу. Почему он решил приехать – неизвестно. При этом французские СМИ отмечают, что ордер на арест Дурова действует только на территории Франции.

Во Франции Дурову могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, наркотиками, мошенничеством, отмыванием денег, продажей ворованного и сексуальными преступлениями против детей.

Французские правоохранительные органы считают Дурова соучастником преступлений, совершаемых через Telegram, из-за использования таких инструментов как криптовалюта и одноразовые номера и отсутствие контроля над платформой.

Ожидается, что официально Дурову будут предъявлять обвинения в воскресенье, 25 августа. Вероятность увольнения на время следствия крайне мала, поскольку у него есть значительные ресурсы и возможности для побега.

Пока неясно, какой срок может угрожать основателю Telegram. Однако несколько российских СМИ, включая "Известия", заявили, что Дурову может грозить до 20 лет тюрьмы. Сообщается, что эту информацию предоставил французский адвокат Ален Дюфло, но на оригинальной записи его слов об этом не слышно.

Что Павел Дуров говорил о войне в Украине

"Телеграф" решил напомнить, как он высказывался по поводу войны России против Украины. Еще в марте 2022 года Дуров отметил, что семья его матери имеет украинские корни. Потому "конфликт" в Украине для него личный.

А в 2013 году, когда он являлся генеральным директором соцсети "ВКонтакте", российская служба безопасности ФСБ требовала от него предоставить личные данные украинских пользователей ВК. Дуров подчеркнул, что отказался выполнять эти требования.