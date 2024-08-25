Пока Дурова задерживали, его бывшая праздновала: что известно об Ирине Болгар и как она выглядит (фото)

Миллиардер всегда скрывал свою личную жизнь

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, арестованный во Франции 24 августа, как оказалось, имеет гражданскую жену, которая родила ему троих детей. В день задержания Дурова она отпраздновала свой день рождения.

О наличии жены у Павла Дурова сообщила сама так называемая любимая миллиардера Ирина Болгар в конце июля этого года. Однако эта информация не подтверждена. Женщина также заявила, что у них общие дети с программистом, которые носят его фамилию, однако официально брак не заключали. Об этом женщина рассказала российскому изданию Forbes.

До сих пор ли они с Павлом Дуровым в отношениях, Ирина не рассказала и отказалась показывать общие фото с миллиардером. Однако позже опубликовала снимок с так называемым любимым и детьми.

В субботу, 24 августа, Ирина Болгар праздновала свой день рождения, несмотря на задержание Павла Дурова. Женщина показала в соцсетях праздничный тортик и кадры по своему празднику.

Что известно об Ирине Болгарии

Как говорится в "шапке" профиля женщины, она юрист и йогиня, а также занимается поддержкой прав человека и феминизма. Сейчас Ирина Болгар проживает в Швейцарии, а сам Дуров – в ОАЭ.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядел Павел Дуров в детстве и молодости. Также мы поделились, как изменилось его лицо после пластических операций.