Человек совсем не глуп? Что означает фамилия Дурова и сколько людей в Украине ее имеет

Названы регион, где больше всего украинцев

В Украине есть люди с фамилией Дуров. Его связывают с родовым именем основателя Telegram Павла Дурова, которого на днях задержали.

"Телеграф" решил выяснить, есть ли люди с такой фамилией в нашей стране, а также его происхождение. По данным портала "Рідні", оно хоть и не распространено в Украине, но имеет немало людей.

Фамилия Дуров насчитывает в Украине 264 носителя. Больше всего таких людей в Киеве, Донецке и Харькове.

В целом же люди с таким родовым именем разбросаны по всей территории нашей страны. "Телеграф" показывает карту.

Что означает фамилию Дуров

Фамилия Дуров образована с помощью патронимического суффикса от мирского имени Дур. Подобные охранные имена давали детям "от неприятного" (в таком случае – чтобы ребенок вырос разумным).

Ранее "Телеграф" писал, что известно о маме Павла Дурова и как сейчас выглядит украинка.

А также, какие фамилии давали тем, кто имел проблемы с законом.