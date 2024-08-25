Человек совсем не глуп? Что означает фамилия Дурова и сколько людей в Украине ее имеет
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Названы регион, где больше всего украинцев
В Украине есть люди с фамилией Дуров. Его связывают с родовым именем основателя Telegram Павла Дурова, которого на днях задержали.
"Телеграф" решил выяснить, есть ли люди с такой фамилией в нашей стране, а также его происхождение. По данным портала "Рідні", оно хоть и не распространено в Украине, но имеет немало людей.
Фамилия Дуров насчитывает в Украине 264 носителя. Больше всего таких людей в Киеве, Донецке и Харькове.
В целом же люди с таким родовым именем разбросаны по всей территории нашей страны. "Телеграф" показывает карту.
Что означает фамилию Дуров
Фамилия Дуров образована с помощью патронимического суффикса от мирского имени Дур. Подобные охранные имена давали детям "от неприятного" (в таком случае – чтобы ребенок вырос разумным).
Ранее "Телеграф" писал, что известно о маме Павла Дурова и как сейчас выглядит украинка.
А также, какие фамилии давали тем, кто имел проблемы с законом.