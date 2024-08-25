Социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман прокомментировал задержание Павла Дурова

Вряд ли это случайно. Пока в деле Дурова много тумана. Но кое-что мне точно известно.

1. Российские спецслужбы активно используют Телеграм в войне против Украины, пропагандисты признают, что через него работают наводчики ракет и т.д.

2. Украинцы и европейцы, противостоящие путинской гибридной войне, Телеграму (как мессенджеру) не доверяют и предпочитают пользоваться Сигналом.

То есть путинская сторона гибридной войны Телеграму доверяет, а антипутинская не доверяет. Совпадение? Не думаю…

Источник: пост Эйдмана в Facebook.