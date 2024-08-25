В деле Дурова много тумана, но кое-что точно известно - Игорь Эйдман
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Социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман прокомментировал задержание Павла Дурова
Вряд ли это случайно. Пока в деле Дурова много тумана. Но кое-что мне точно известно.
1. Российские спецслужбы активно используют Телеграм в войне против Украины, пропагандисты признают, что через него работают наводчики ракет и т.д.
2. Украинцы и европейцы, противостоящие путинской гибридной войне, Телеграму (как мессенджеру) не доверяют и предпочитают пользоваться Сигналом.
То есть путинская сторона гибридной войны Телеграму доверяет, а антипутинская не доверяет. Совпадение? Не думаю…
Источник: пост Эйдмана в Facebook.
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