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В деле Дурова много тумана, но кое-что точно известно - Игорь Эйдман

Автор
Игорь Эйдман Игорь Эйдман
Дата публикации
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Автор
Павел Дуров Новость обновлена 25 августа 2024, 20:18
Павел Дуров

Социолог и исследователь путинизма Игорь Эйдман прокомментировал задержание Павла Дурова

Вряд ли это случайно. Пока в деле Дурова много тумана. Но кое-что мне точно известно.

1. Российские спецслужбы активно используют Телеграм в войне против Украины, пропагандисты признают, что через него работают наводчики ракет и т.д.

2. Украинцы и европейцы, противостоящие путинской гибридной войне, Телеграму (как мессенджеру) не доверяют и предпочитают пользоваться Сигналом.

То есть путинская сторона гибридной войны Телеграму доверяет, а антипутинская не доверяет. Совпадение? Не думаю…

Источник: пост Эйдмана в Facebook.

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Теги:
#Блог #Павел Дуров #Игорь Эйдман